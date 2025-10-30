官田農會粉飾高牆彩繪黃金蕎麥

張郁雅歡喜完成官田區農會的彩繪牆。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／官田報導

現正是凌波仙子水雉與菱角共舞時節，官田區農會特別邀請了版畫家張郁雅為農會大樓作畫，不只畫上了美麗的菱角鳥，更畫上了金黃的黃金蕎麥。官田區農會表示，區內契作了不少的蕎麥田，這將是官田菱角產業外，另一項重要的經濟產業，因此讓官田重要的產業全以美麗的圖騰呈現。

張郁雅從小就愛畫畫，並接受了各種藝術的專業訓練，曾獲版畫國際獎項，而她也一直為故鄉新市的藝術教育做紮根，常應邀到學校指導學生們藝術創作，同時也在自家開了工作室，讓大人小孩一起為生活增點藝術。由於她的彩繪功力相當好，不少店家總愛找她為店面增點色彩，還有公所的門面也都找上她，新化公所前的壁畫，就是由她將新化老街、武德殿等透過畫技搬移到公所前。

黃金蕎麥成為彩繪牆的主角。（記者張淑娟攝）

如今官田區農會也看上張郁雅的彩繪功夫，邀請她為大面牆作畫，張郁雅人嬌小卻膽子大，可以獨自一人站在高高的鷹架上作畫，三十日已完成大面牆的畫作，金黃色的蕎麥、色彩繽紛的菱角鳥，讓整面牆相當醒目耀眼。農會指出，目前區內推動蕎麥種植，台灣的黃金蕎麥品質相當好，可成為重要的雜糧經濟作物，未來將是官田區繼菱角之後，另一重要產業，所以用大面牆來呈現官田的生態產業，同時也配合淨零時代來臨，希望低碳產業成為官田最具競爭力的經濟作物。