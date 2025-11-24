官網案偵結起訴 央廣：加強內部稽核提升防護

（中央社記者洪素津台北24日電）央廣前工程師吳政勳、前組長岳昭莒與男子黃富琳涉入侵央廣官網，北檢今天依妨害電腦等罪嫌起訴。央廣發布聲明表示往後會加強內部稽核、提升防護強度，捍衛向世界發聲的決心。

中央廣播電台官方網站日前遭不明人士入侵，官網首頁版頭被惡意置換案，北檢今天偵查終結，檢察官建請法院對吳政勳、岳昭莒分別從重量處有期徒刑3年、2年6月，另請對被告黃富琳從重量刑。

中央廣播電台稍早針對此事發出聲明，央廣感謝檢警的偵辦，不僅阻卻危及本台國際廣播的犯罪行徑，更將惡意破壞、誣告濫訴的涉案者繩之以法，確保了國家關鍵基礎設施的營運，更重申加強內部稽核、提升防護強度。

央廣表示，已將涉案的吳姓員工依違反工作規則情節重大，予以開除；而岳姓主管因督導不周且知情不報，明顯失職，予以大過乙次之行政處分。惟就起訴書所述犯案之事實部分，本台將再據以究責。

央廣指出，此案破壞行為導致本台聲譽、財產受損部分，本台已彙整損害估算，將一併請求民事損害賠償，絕不寬貸。

而未來對於人員進用，央廣表示，將依據職務性質，加強與職務能力及適任性之風險評估及內部管理。尤其涉及資安機敏業務的存取權限，採分層授權、雙重認證的原則，並定期審查稽核，強化教育訓練，建立風險意識，盼藉由人員安全管控及資安規範機制，全面提升國家關鍵基礎設施的防衛韌性。（編輯：李亨山）1141124