官網網址遭中國人士搶先註冊 檢協會更新網站建置

（中央社記者謝君臨台北29日電）中華民國檢察官協會表示，協會原官網網址遭中國大陸人士以非授權方式搶先註冊，原網站內容並非協會發布，請勿誤信；協會已完成並更新官方網站網址建置，將以新網站發布訊息。

檢察官協會於民國93年成立，以伸張社會正義，保障基本人權，捍衛司法獨立及促進司法革新為宗旨。

檢察官協會於1月7日在官網發布焦點訊息，指協會原使用的官方網站網址www.prosecutors.org.tw，於近日遭中國大陸地區人士以非授權方式搶先註冊。此一網址現與協會無關，網站內容也非協會所發布，請民眾及會員切勿誤信。

檢察官協會表示，已完成新官方網站網址www.prosecutors.tw的建置，即日起協會將以新官方網站網址發布相關訊息。（編輯：黃世雅）1150129