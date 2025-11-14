官網「台北變上海」！驚爆警局系統也淪陷

▲高嘉瑜今（14）日再爆，早在今年3月，就有民眾發現點入台北市警局系統，網頁上卻跑出北京市政府幾個大字。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜13日在社群上驚爆，有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」的字樣，臺北市政府社會局火速回應是Chrome網站翻譯設定問題，將對民眾提告；對此，高嘉瑜今（14）日再爆，早在今年3月，就有民眾發現點入台北市警局系統，網頁上卻跑出北京市政府幾個大字，「今年三月台北市警察局就知道跟Google反映，並排除相關漏洞。為什麼現在的台北市社會局不立刻跟Google反映，反而是對無辜民眾提告？」

高嘉瑜13日在臉書發文表示，有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」的字樣；對此，社會局回應道，經資訊單位了解，會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文，再改回中文，才會呈現此字樣。

社會局強調，此舉就常理而言，並非一般民眾常態所為之一般舉動，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，針對不實指控與散播假訊息，將報警備案，並向事實查核中心舉報，同時評估提告。

高嘉瑜今日在臉書再度發文表示，政府應全面清查機關網頁，是否有被自動翻譯成北京、上海等，使民眾誤認的狀況，並要求Google等系統更正，而不是對民眾提告，製造寒蟬效應。

高嘉瑜指出，今年3月就有民眾發現，點入台北市警局系統，網頁上卻跑出北京市政府幾個大字，重新刷新幾次，狀況依舊。

高嘉瑜續指，後來了解之後才發現是Google自動翻譯系統的問題，原來是使用者曾開啟Google翻譯的英翻中功能，只要網址點開，經自動翻譯，機關署名就會出錯。

高嘉瑜強調，「確實有許多民眾遇到這樣子的問題，這些民眾都不是『有心人』、更不是『刻意為之』或『偽造文書』！很多民眾看到政府機關網頁出現『北京市』、『上海市』等字樣，直覺反應就是詐騙網站或者是駭客入侵，這些都是正常反應！」

高嘉瑜痛批，今年3月台北市警察局就知道跟Google反映，並排除相關漏洞，「為什麼現在的台北市社會局不立刻跟Google反映，反而是對無辜民眾提告！更何況如果今年三月台北市政府就聽從資安專家建議，全面清查所有機關網頁，或許今天也不會有『台北市』被翻譯成『上海市』的問題了！」

