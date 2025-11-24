官網2年沒更新 疑雲扯出新潮流

曾任中華足協祕書長的運動部政次鄭世忠（見圖）具新潮流背景，白委質疑運動部、檢調「碰到民進黨新潮流就軟腳」。（本報資料照片）

民國105年3月向內政部登記成立的中華民國迷你足球協會，被指涉嫌偽造變造單據詐領教育部體育署補助，金額竟達1614萬元，令外界好奇迷你足協的運作及背景。

迷你足球協會在官網介紹中寫著，「足球運動為全球接軌的世界性主流運動，卻因台灣為足球沙漠導致足球運動推行受阻，為了讓更多人瞭解幼兒足球的重要性，中華民國迷你足球協會謹此提出迷你足球願景。」

其實迷你足協就是舉辦且推廣兒童足球運動的民間單位，曾辦過安聯小小世界盃、國小世界盃與國民小學迷你足球賽，甚至舉辦台灣親子足球嘉年華、基層迷你足球環台賽與種子教師講習，及被指詐領金額最多的國小迷你足球活動計畫。

原本中華足協舉辦的少年盃、學童盃等國小足賽，依年齡分為U12、U10組，也就是中年級以上。迷你足協鎖定尚未開發的國小、幼稚園客群，相對少子化後推動不易的競技足球，讓幼兒運動抒發精力更容易獲家長支持，配合特殊規格的氣墊球場、小球門等設施，使賽事能進入大賣場接近民眾。

但在安聯小小世界盃經營成功後，接受公款補助的迷你足協大幅擴張賽事規模，在參賽隊伍等KPI屢創新高之際，卻也被審計部查出自籌款比率偏低、補助比率過高、核報未檢附自行檢核表或採購相關證明文件等弊端。而因辦比賽採購的氣墊球場、鼓風機、人工草皮等設備採購，金額超過採購法規範卻未辦理公開招標，也使補助迷你足協的體育署遭監察院糾正。

迷你足協官網從2023年6月後就沒再更新，官方臉書則從去年9月開始停更。立委黃國昌曾指出，因迷你足協與曾任中華足協祕書長、教育部體育署長的鄭世忠背後有新潮流在罩，所以迷你足協的這些問題都不再是問題，黃更公開質疑體育署過去8年怎麼核發補助的，也讓現任運動部政次鄭世忠捲入風暴。