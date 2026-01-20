官股開始主導國票金 何志強傳出任國票證董事長

泛官股陣營近期集結、出手穩定國票金控與國票證券的盤勢，並將對人事布局進行調整。圖／國票金

國票金控改選戰火不僅延燒至股東結盟，也迅速反映在人事布局上。熟知內情人士向《鏡報》透露，官股陣營近期已開始主導局勢、出手穩盤。上週五已先行讓國票證券副董事長陳冠如恢復公文核決權，並傳出下週三、1月28日國票金控董事會將進行關鍵人事調整，為不久後的董監事改選提前鋪路。

上週五（17日）國票證券董事會，儘管遭旺旺派董事反對，但在官股銀行董事舉手支持下，最終以8比7通過決議，恢復副董事長陳冠如依法核決公文的權限。市場解讀，這是官股陣營正式出手、穩定子公司營運的第一步。

據了解，國票金控將於下週三、1月28日召開董事會。知情人士指出，官股陣營屆時將再度出手，安排先前被旺旺集團擠出董事會、但與官股、美麗華集團、台產及耐斯集團關係良好、且在公司治理上具有高度默契的國票金董事何志強，出任國票證券董事。

事實上，何志強的董事席次，近期正上演一齣權力角力大戲。原本被視為盟友的旺旺集團（人旺）與美麗華集團，關係疑似出現裂痕。先是美麗華集團撤換親旺旺派的法人代表，隨後旺旺集團也反擊出手，將其法人代表何志強擠出國票金董事會，改派原本在美麗華集團旗下德安開發擔任法人代表的楊承羲接任董事。

面對此舉，美麗華集團迅速回應，國票金法人董事代表黃春發退居二線，再度改派何志強出任法人代表，使其重新進入國票金董事會，完成董事席次回補。

知情人士指出，下週國票金控董事會後，國票證券召開將董事會，情勢發展極可能由曾擔任過國票證券董事長的何志強，接替「將究責演變為霸凌案」引發爭議的親旺旺派現任董事長王祥文，完成人事交接。

知情人士也透露，官股目前持股已加碼至約22%，目標不僅是穩定眼前局勢，更是結合挺官股派力量，在下一次董事改選中力拚過半，確保公司治理與營運中樞不再動盪。其中一項關鍵戰略，便是全面啟動股東委託書徵求。

市場人士分析，國票證券身為國票金控的股務代理，掌握股東名冊與所有股東行政事務，角色極為關鍵，難以由與泛官股陣營競逐經營主導權的旺旺派長期掌控。因此，與各方關係良好、立場相對中立的何志強，被視為國票證券董事長的合適人選，也成為官股布局中的關鍵棋子。



