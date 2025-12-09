官與學攜手合作 培力花蓮社區木工職人

花農協助培力地方人才

農業部林業及自然保育署花蓮分署與國立花蓮高農森林科合作，辦理「加灣木工人力培力訓練計畫」，透過專業技術與人力培養，協助花蓮縣秀林鄉加灣社區，木工操作專業技術加強與安全訓練，使學員們具備參加勞動部技術士證照考照的能力，並展開社區營造工作。

計畫長達一年，由花農森林科團隊，在加灣社區現有的人才資源與能力基礎上進行深化與廣度訓練，讓社區參與的學員，不僅具備證照考照能力，也協助學員建立森林建造與原木採收加工的流程概念，能夠以全材使用的設計思維，使用國產木材與校園樹木，開發出燈座、吊墜等多元商品，供社區學校推廣教育或是企業機關的宣導品、伴手禮採購。



花蓮高農梁校長表示，對於花農師生來說，這是個很好的學習與實務搭配創作的經驗與機會，也感謝林保署花蓮分署，讓學生不僅有機會展現自己在校所學的技能，也可以服務回饋社區，和社區一同交流互動。秀林鄉部落交流協會理事長鄭秀蓮則表示，培力計畫帶領返鄉人力學習木工技術、投入社區營造工作，對社區助益良多。