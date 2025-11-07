"官舍變親屬宿舍"？竹消防局長被爆 讓姪女家入住

地方中心／黃兆康 新竹報導

新竹市消防局長被爆「官舍變親屬宿舍」！有民眾檢舉，局長李世恭把消防局的職務官舍，讓姪女和兩個小孩長期入住，甚至還用公務車接送小孩，消防局大樓走道、健身房也都成了「親子遊樂區」。對此，李世恭坦承有讓姪女暫住，但強調只是「臨時安置」，目前市府政風處也已介入了解。

消防局長的職務官舍，原本是專供局長使用，但近期傳出爭議，新竹市消防局長李世恭被指控，將樓上的官舍提供給姪女和兩個小孩居住，引發外界關注。投訴者指出，局長李世恭讓親屬一家三口長期入住，不僅孩子在消防局大樓內走道嘻鬧、還到消防局健身房玩耍，另外也被發現用公務車接送小孩，甚至帶貓外出美容。而地下室也停滿私家車，外界批評，公私不分、官威十足！

面對爭議，消防局長李世恭坦承，確實讓姪女暫住官舍，強調這只是臨時安排，因為姪女「家中有事」，一時沒有地方可去，他出於保護立場，才提供短期住所。李世恭坦言，依規定宿舍只限配偶、子女可同住，讓姪女入住確實不符規範，但他強調所有水電費，都由自己支付，不影響公務使用。但對公務車使用，他說都是不實指控。





目前整起事件仍在釐清，外界也關注這起「暫住風波」是否涉及公務資源使用不當，後續市府將公布調查結果。

(民視新聞黃兆康新竹報導)

原文出處："官舍變親屬宿舍"？竹消防局長被爆 讓姪女入住

