定位失靈心慌亂 員警接力助團圓

圖說：臺北市信義分局福德街派出所警員彭梓銨、李博涵。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前臺北市信義分局福德街派出所警員李博涵、謝鴻榮接獲110通報，一名男子焦急表示，其年約七旬的母親患有失智症，當日獨自外出後遲遲未返家，雖身上配戴定位裝置，家屬依定位前往尋找卻未發現蹤影，深怕發生危險，遂趕緊向派出所請求警方協助協尋。

經員警了解，該名母親平時因失智症狀，家屬皆會替其配戴定位設備。當天發現母親走失後，家屬立即依定位顯示位置前往尋找，惟抵達現場卻未見其人，心急如焚之下向警方求助。員警獲報後立即陪同家屬前往下一個定位點搜尋，仍未發現母親行蹤。

巡邏員警隨即分工合作，一名員警持續依定位範圍沿線搜尋，另一名員警則返回派出所調閱周邊監視器畫面，逐一過濾行人動線與行走方向。經耐心比對數十支監視器後，終於在松德路一帶發現老婦人身影。

員警隨即趕往現場，發現老婦人蹲坐於路旁，所幸精神狀況尚穩定，隨即將其安全帶回與家屬團聚。兒子見母親平安無事，對警方積極協助、耐心搜尋深表感謝，頻頻向員警致謝。

信義分局呼籲，失智長者外出迷途風險高，家屬除應多加留意長者動向，亦可替長輩配戴定位裝置、緊急聯絡資訊或識別手環，以利警方及熱心民眾即時協助。