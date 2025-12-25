定位追蹤＋警力搜尋 臺西警尋回失智長者

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣一名高齡失智長者日前外出後遲遲未返家，引發家屬高度憂心。臺西分局指出，飛沙派出所於晚間接獲家屬報案，表示長者當日下午騎乘機車離家後失聯，考量其健康狀況及夜間行車風險，請求警方立即協助尋找。

警方受理案件後，先由家屬提供相關特徵與外出情形，並得知機車上裝有定位設備，定位訊號曾短暫出現在轄內某區域。員警隨即前往該地點搜尋，並同步擴大範圍查找，以免錯失尋回黃金時間。

在初步搜尋未果後，警方立即調閱沿途路口監視器畫面，逐步釐清長者行車方向與可能去向，經綜合研判後，鎖定四湖鄉箔子寮周邊道路作為重點搜尋區域。經員警不斷來回巡視，最終順利發現該名長者。

考量長者精神與體力狀況，警方先行陪同其返回派出所休息，提供飲水並持續關懷健康情形，確保其安全無虞。家屬隨後抵達派出所，對警方迅速應變、耐心協尋表達高度肯定與感謝。

臺西分局再次呼籲，家屬照顧失智或高齡長者時，應多加留意其行蹤，並妥善運用定位裝置與身分識別配件；如遇走失情形，請立即通報警方，以利警民合作、即時協助，避免憾事發生。（照片／臺西分局提供）