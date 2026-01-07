定價比日本貴！網轟「專坑自己人」 金色三麥止血：停賣玻璃裝蜂蜜啤酒

金色三麥定價差異被炎上，業者宣布通路停賣玻璃裝的蜂蜜啤酒。翻攝金色三麥臉書



知名精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，近日因定價風波造成網路炎上，雖然執行長出面道歉滅火，卻仍被網友砲轟「專坑自己人」，不少人認為道歉了被罵更慘。對此，金色三麥今天（1／7）再度發出聲明稿表示，「台灣近期將停賣便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，將會以更為友善的包裝推出該品項。」

引爆網友怒火，正是金色三麥執行長葉冠廷日前在社群平台Threads，分享旗下的招牌啤酒「蜂蜜啤酒」成功進駐日本伊勢丹百貨。眼尖網友發現，日本每瓶售價549日圓（含稅），換算成新台幣約110元，但同樣產品在台灣通路每瓶125元，網友狠酸「在台灣喝台啤，到日本再喝金色三麥」。

廣告 廣告

葉冠廷第一時間回應稱，因匯率走勢、各國稅制、通路策略不同，讓民眾感受不好，將重新檢討各市場的定價策略，但是網友仍不買單，留言表示「台灣人專坑台灣人」、「這道歉比不道歉還糟」。

金色三麥今天再度發出聲明稿表示：「金色三麥自2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。」金色三麥強調，已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動。

◾️近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒。

◾️未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐。

金色三麥強調珍視台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎，也將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」