一定全力以赴！大谷翔平力拼WBC連霸：忘記前一屆一起從頭開始

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）腳步漸近，身為衛冕軍靈魂人物的道奇隊巨星大谷翔平，今（22）日以影片形式現身於東京舉行的「Oi Ocha × WBC 新專案發表會」。大谷在會中首度深入談及再次穿上國家隊球衣的心境，並謙虛表示「歸零開始」，強調要放下上屆奪冠的包袱，與隊友重新出發。

大谷翔平以影片形式現身於東京舉行的「Oi Ocha × WBC 新專案發表會」。（圖／伊藤園官網）

大谷翔平在剛結束的2025年球季表現依舊神勇，不僅重拾二刀流身手，更率領洛杉磯道奇隊完成世界大賽二連霸。大谷坦言，雖然密集賽季剛結束，情緒與體力仍在整理階段，但只要想到WBC那個熱血舞台，內心便難掩激動。

「一想到能再次站上那個舞台，回味出賽時的興奮感，以及獲得全日本民眾熱情支持的幸福，我真的很想再一次好好感受那種感覺。」大谷感性表示，日本球迷的應援是他再度征戰的最大動力。

回顧2023年WBC冠軍戰，大谷翔平在投手丘上三振隊友「神鱒」（Mike Trout）奪冠的畫面已成經典。然而，面對即將到來的衛冕壓力，大谷展現了極高的心理素質。他謙虛而堅定地表示：「雖然想連霸，但前一屆已經結束了。我希望把那一切放下，重新歸零，大家再一次從頭開始，一起努力。」

根據日本國家隊總教練井端弘和的初步構想，大谷在2026 WBC預計將擔任第二棒重任，以爭取更多打席機會，為球隊建功。

此次發表會由大谷代言的伊藤園舉辦，品牌宣布將推出購買「Oi Ocha」抽取WBC觀戰門票的活動。目前日本隊在東京巨蛋的賽事門票已在轉售市場喊出天價，這項抽獎無疑是球迷的一大福音。

大谷在影片末尾也不忘展現幽默本色，笑著對球迷喊話：「如果大家拿著這瓶茶揮手，我或許也會注意到。要是真的看到了，我一定會全力回應大家的支持！」預計日後將在全國掀起一波「綠茶應援」熱潮。



