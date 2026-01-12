定國里活動中心補強耐震修繕工程 動工

強化使用安全，基隆定國里活動中心耐震修繕動工。（記者鄭紫薇翻攝）

由基隆市政府特別編列逾2363萬元預算，為安樂區提升鄰里公共空間安全性並落實「健康有愛城市」願景，昨（12）日舉行「定國里民活動中心修繕及耐震補強工程」開工典禮。副市長邱佩琳致詞表示，該工程不僅強化建築結構安全，更透過空間優化，讓活動中心成為里民休閒聚會的最佳空間。

市府指出，定國里民活動中心建物老舊，耐震能力已不符現行法規標準。為了確保里民使用安全，於114年底完成標案規劃設計，並於12日正式開工。這項工程將針對建物主體進行耐震補強，並同步更新內部老舊設施、防水防漏與無障礙環境，打造一個「全齡友善」的活動場域。

副市長邱佩琳主持開工儀式時表示，一個健康的城市，必須建立在安全的基礎之上；定國里的這項補強工程，是基隆「有愛城市」系列計畫中的一環。市府不只在軟體上推動身心障礙友善與長照2.0服務，硬體上的舊建築活化與耐震提升更是重中之重。完工後，定國里民活動中心將以煥然一新的面貌，提供周邊居民更優質、更健康的活動環境。