定存單賣不完！傳銀行向台積電調頭寸 楊金龍：不會冷眼旁觀

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央行總裁楊金龍備詢。廖瑞祥攝



央行月初標售定存單首度賣不完，得標利率更創金融風暴以來新高，引發市場資金吃緊的疑慮，外傳有銀行反向「擁有3兆元存款」的台積電借款。央行總裁楊金龍對此說明，定存單流標主要受到繳稅季、AI企業融資增加及股市吸金影響，距離系統性風險還很遠；不過，內部確實討論過「銀行向台積電借錢」的傳聞，主因是台積電全球知名度高，對銀行的議價能力（bargain power）較大，並強調絕對不會冷眼旁觀。

民進黨立委郭國文質詢時憂心股市信用擴張過快，並引述數據指出，小額信貸占比高達9.4%，且今年前四個月的融資交易金額，與去年同期相比大幅成長2.26倍，尤其台股爆出2兆的交易額的那天，有高達近兆元屬於當沖交易，質疑是否會引發系統性風險？

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楊金龍不諱言，資金跑到股市的速度確實比較快，不過，金管會與央行皆在密切掌握中，但「距離系統性風險應該還很遠」。

郭國文關切，央行6月3日標售364天期定存單，出現四年來首次賣不完、且得標利率創下2008年金融風暴以來新高的窘境，是否代表銀行資金都被股市和AI熱潮吸乾？

楊金龍說明，定存單未滿額主要有三大因素，一是碰上五、六月繳稅季；二是目前AI產業熱絡，相關企業對銀行的融資需求增加；三是股市過熱確實吸引部分資金流入。

郭國文隨即點出，外傳有銀行因為頭寸吃緊，竟然向「擁有3.03兆元存款」的台積電借錢，甚至出現「存款利率高於放款利率」的利差異常。

楊金龍則坦言，央行內部確實有討論到此事，由於台積電在全球具備極大知名度，對銀行的議價能力（bargain power）確實比較大。對於立委警告「四貸同堂」等亂象，央行不能冷眼旁觀，他嚴正強調「絕對不會冷眼旁觀」。

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