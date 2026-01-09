定存、保單都解約！ 他1理由All in「這檔ETF」 網看法兩極





近期台股走勢強勁站上3萬點關卡，讓投資人思考該如何進場。有網友表示，已信貸300萬準備投入股市，不確定該「All in或分期」、「買美股或台股大盤」，引發討論。

該名網友是在論壇PTT上以「信貸投資一次all in」為題發文請益，表示自己已申辦信貸300萬元、分120期償還，自己想依「生命週期投資法」配置資產，但不倔定該「一次ALL IN投入」或「分12個月分批進場」。也說明，自己考慮分批投入，是覺得目前是處於歷史高點，但又想到「現在高點是未來低點」，因此有些猶豫。他補充說明，已初步估算，每月還款約占月結餘20%，還在可承受範圍，且信貸利率約2%至2.5%，認為「利率那麼低，先借來慢慢想，3650天不差2天」。

另外，他也在考慮投資標的，表示自己只想投大盤，但不知該選美股大盤(VT)還是台股（0050 or 00646)，美股的優點管理費低；台股優點可質押加碼，不確定該怎麼做比較好，想徵詢其他網友的建議。

▼原PO申辦了信貸300萬元投資，但不確定該「一次ALL IN投入」或「分12個月分批進場」。（示意圖／取自Pexels）





對此，許多網友紛紛給出建議，對於投資頻率，大多數人勸原PO「盡早投入」，建議：「一次買、刪除App不看，20年後打開數錢」、「問就是歐印」、「一次買夠」、「一次買，會怕就一個月內買完」、「生命週期法就是趁早投入，分批到底要幹嘛」、「都信貸了當然要歐印，不然貸來幹嘛」、「分批要幹嘛，浪費時間」。但也有人提醒原PO，關鍵不在於進場方式，更重要的是回檔時要具備承受的心理能力：「只怕你抱不住」，建議原PO要維持穩定現金流，避免承受不了還款壓力。



▼對於投資方式，較多網友認為原PO既然已經申請信貸，「盡早投入」ALL IN 會較有利。（示意圖／取自pixabay）

至於投資標的，眾人的看法也分成兩派，一派網友認為美股大盤管理費低、分散度高：「或VTI、VWRA就不要管了」、「all inVT」、「都借貸了，那就是VT」，另一派網友則建議買台股ETF0050，認為流動性更好，還可質押加碼：「0050這種原型直接閉著眼睛all in」、「膽子大一次歐印0050就好」、「一次0050刪app」。

但也有網友質疑原PO，認為若連怎麼投資、投資標的都沒想好，就先貸款想投資恐怕功課做得不足：「都沒先了解要幹嘛就直接借錢？」、「會怕還想分批，怎麼還去貸？」，建議原PO應先退一步思考，確認自己的貸款成本、風險承受與策略一致性，也提醒原PO，借貸投資並非「勝率>90%」這麼容易，還是釐清自己的能力和條件後，才容易獲利，否則恐怕在行情震盪時追高殺低的風險，不可不慎。

（封面示意圖／取自pixabay）

