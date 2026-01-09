定存、保單都解約！ 他1理由All in「這檔ETF」 網看法兩極





元大台灣50（0050）公布今年第一季將配息1元的消息引發投資人關注。有網友表示已將定存、美金保單都解約，出清全部個股，投入全部資金買10張0050，引發討論。



該名網友在臉書社團「一起聊台股ETF」發文分享投資經歷，表示自己是看到知名財經KOL清流君和政大財務管理系教授周冠男的影片後，直接解掉定存、出清全部個股，就連美金保單也全贖回，將這筆錢一口氣買了10張0050，認為：「不預測高低點，什麼歷史最高點，給他單筆All in 大盤型就對了！」

他也說明，這次投入共花了70萬2230元，即使目前帳面是虧損662元也不在意，也坦言之後自己打算「放著不管」，還強調未來不會查看任何雜訊，堅信長抱的成果：「歷史新高All in勝率更高，短期再創新高機率大，更何況台積電這麼穩」，同時也好奇，其他投資股票的網友們持股水位在多少百分比？

此貼文發出後，吸引許多網友留言討論，對於原PO的做法，眾人看法兩極，有人認同：「無腦買就對了，啥分析線都沒啥用」、「最好的投資機會是十年前，其次是現在」，但也有網友提醒，要看到投資成效，「保持耐心長期持有」才是關鍵：「要記得放很久很久喔！因為它們的歷史回測都是10-20年以上的回測喔」、「勇氣可嘉，但能撐過下跌才是王者」。

但也有網友不認同原PO一口氣全部投入的作法，認為這樣做失去分散風險的用意，尤其是近期算是買在高點，可能會稀釋未來獲利：「雞蛋不要放在同一個籃子裡」、「分批進場比較穩」、「這東西不是讓你歐印用的，大家講的都是分批買入」、「我買在分割價，現在覺得70元太高了」。

