定居中國8個月…歐陽妮妮突回台「辦大事」！歐陽娜娜神隱原因曝
娛樂中心／綜合報導
藝人歐陽妮妮與張書豪於去(2024年)正式結婚，今年1月迎來愛子誕生，順利升格為新手爸媽，家庭生活邁入全新階段。夫妻倆今年4月帶著寶寶一同移居中國杭州，除了陪伴孩子成長，也同步規劃未來在當地逐步展開演藝與相關工作，動向備受外界關注。28日歐陽妮妮與張書豪特別返台過節，並為兒子舉辦傳統抓周派對。
歐陽妮妮(左圖左2)與張書豪(左圖右1)返台替兒子辦抓周活動。（圖／翻攝「niniouyang」IG）
歐陽妮妮與丈夫今年4月帶著寶寶移居中國杭州，並將工作重心轉往中國發展，近日則特地返台，為兒子舉辦抓周活動。該活動於28日在台北大直舉行，現場邀請數十位親友到場同歡，氣氛溫馨熱鬧。從曝光的照片與影片中可以看到，張書豪幾乎全程抱著孩子、細心照料，熟練的動作展現十足奶爸架勢；相較之下，歐陽妮妮則以西裝外套搭配短裙現身，造型俐落有型，夫妻倆一動一靜的畫面，也讓外界看見兩人在家庭中的自然分工。
歐陽娣娣（左圖右）與歐陽娜娜（左圖左）近期IP位置皆顯示在中國，並持續於微博發布工作相關宣傳動態，疑似因行程安排繁忙，未能返台親自到場為外甥慶祝。（圖／翻攝微博）
活動現場另一個焦點，則是孩子的爺爺歐陽龍。歐陽龍似乎對孫子外型相當有感，特地翻出自己嬰兒時期的老照片，甚至幽默地將照片進行比對合成，笑稱孫子根本就是自己的「迷你版」，神情中藏不住驕傲與喜悅。值得一提的是，這次歐陽妮妮返台為兒子舉辦抓周派對，不過妹妹歐陽娜娜與歐陽娣娣皆未現身。據了解，兩人近期IP位置皆顯示在中國，並持續於微博發布工作相關宣傳動態，疑似因行程安排繁忙，未能返台親自到場為外甥慶祝。
事實上，歐陽妮妮曾在節目中坦言，自己嚮往熱鬧的家庭氛圍，成長於三姐妹家庭的她，對那種吵吵鬧鬧、彼此陪伴的感覺十分懷念，也因此萌生想要多生幾個孩子的想法。她更分享第一次懷孕的經驗，直言過程「一點都不辛苦」，反而讓她感到幸福又快樂，這段美好的體驗，也讓她對未來迎接二寶、甚至三寶充滿期待。然而，歐陽妮妮的「生三胎計畫」，早已被張書豪潑了冷水，張書豪在節目中坦言，目前夫妻倆幾乎凡事親力親為照顧孩子，沒有大量仰賴外援，光是照顧一個寶寶，就已經讓兩人忙得團團轉，生活節奏相當緊湊。他也半開玩笑地表示，歐陽妮妮的個性其實也像個孩子，「我一個人帶不了兩個」，語氣中透露出對現況的務實考量。
