定時幫狗狗清潔口腔很重要！學習這「五種技巧」守護毛孩健康

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

許多飼主都知道要定期幫狗狗洗澡、修毛、剪指甲，但卻常常忽略一個關鍵的健康細節「口腔清潔」，事實上，狗狗的牙齒與口腔健康，會直接影響牠們的食慾和氣味，如果平時沒有好好維護，牙結石、牙周病與口臭等問題可能就會悄悄上門，以下為大家整理出狗狗口腔清潔的「五個重點與技巧」，讓我們一起幫毛孩從口開始守護健康吧！

1.定期刷牙

狗狗就像人一樣也需要定期刷牙，建議飼主們至少每週為牠們刷牙2至3次，最好能做到每天一次，刷牙的方式也很簡單，使用寵物專用的牙刷與狗狗專用牙膏，輕柔地清潔牙齒表面與牙齦邊緣，剛開始狗狗可能不太習慣，建議可以先從短時間、少量開始，逐步培養牠們的接受度。

2.潔牙零食輔助

若狗狗實在抗拒刷牙，也可以搭配潔牙骨、潔牙餅或咬咬玩具用來輔助，這些產品的咀嚼摩擦能幫助牠們減少牙菌斑堆積，同時也能滿足狗狗「愛咬東西」的天性，不過要特別注意選擇硬度適中的產品，避免太硬導致牙齒斷裂。

除了幫狗狗定期刷牙以外，也能透過潔牙骨等輔助零食幫助牠們清除牙菌斑

(示意圖/Unsplash)

3.定期檢查牙齒

飼主在與狗狗日常的互動中，可以順便檢查牠們的牙齦是否紅腫、牙齒是否有變色、口氣是否異常，如果發現狗狗出現口臭嚴重、流口水、拒絕進食等情況，就很有可能是因牙周病或口腔感染帶來的問題，應盡快帶去獸醫院檢查。

4.均衡飲食

除了定期清潔以外，狗狗的日常飲食也會影響口腔狀況，建議飼主可以適當搭配乾糧與濕食，能有效幫助牙齒磨擦清潔，避免牙垢堆積，另外，需盡量少給狗狗吃甜食或人類食物，因為糖分會讓牠們口腔中的細菌大量繁殖，導致增加蛀牙與口臭風險。

5.安排洗牙

即使在家清潔得再勤勞，仍建議飼主每年讓狗狗到獸醫院進行專業的洗牙手術，獸醫會在麻醉下徹底清除狗狗口腔內的牙結石與牙菌斑，並檢查牙齦與牙根狀況，以避免疾病惡化，定期的專業保養，能大幅降低牙周病與掉牙的風險。