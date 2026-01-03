一定會遵守遊戲規則！邱議瑩喊：支持勝出者

▲邱議瑩表示，既然要參加比賽，就要遵守遊戲規則，「所以我一定會支持勝出的那一位候選人」。（圖／記者葉政勳攝，2025.01.03）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見會，民進黨立委邱議瑩於會後受訪時表示，既然要參加比賽，就要遵守遊戲規則，「所以我一定會支持勝出的那一位候選人」。

民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，提名政見會於下午2時在民視林口總部登場，而參選人除了申論之外，也接受媒體學者提問。

媒體詢問，對於對手的整體表現，有哪些亮點、優點？邱議瑩說，大家對市政都蠻熟悉的，也對市政願景做充分的準備，而她也花了一些時間，包括準備講稿、拿手版順序及手勢等。

至於林岱樺在回答提問時，並沒有直接回應「不會脫黨參選」一事，邱議瑩說，她是一定會遵守遊戲規則，黨的初選規則訂在那裡，既然要參加比賽，就要遵守遊戲規則，「所以我一定會支持勝出的那一位候選人」。

邱議瑩強調，她對自己非常的有信心，也希望大家一起來努力，讓高雄更好，也讓高雄共好。

至於要替今天的表現打幾分？邱議瑩笑說，「這個分數不能自己打，讓大家來打吧，但我覺得我盡力了！」

