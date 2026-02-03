定期回診有多重要？半年一次延長假牙壽命
常常會有人問，做一個假牙可以使用多久？牙醫師張志麟表示，國外研究調查顯示，固定式假牙使用10年的成功率相當高，加上醫學科技不斷進步，目前國內牙醫界普遍所使用的假牙材質，無論是金屬燒瓷或是全瓷冠，在硬度或是表面材質上都很不錯，不太容易發生自體損壞的問題。然而造成固定式假牙失敗的原因，通常是因為齲齒或牙周病，也有部分患者是因為牙齒斷裂或是根管治療失敗。
至於牙套的使用的壽命究竟有多長？其實沒有正確答案，因為每個人的飲食習慣、口腔衛生，咬合狀況或是磨牙與否等因素，都會影響固定式假牙的使用年限。
牙套鬆脫怎麼辦？
使用固定式假牙的患者，最擔心的就是發生牙套鬆脫的狀況，不但影響門面、吃東西不方便，也怕後續處理荷包大失血。一旦患者發生牙套鬆脫的情形，建議還是要立刻去看牙醫，牙套鬆脫的原因通常有以下幾種狀況，首先是黏著劑因為時間久了，會因水解而脫落，如果只是因此單純脫落，可以再重新黏貼固定，不過醫師表示，這二十年來隨著牙科醫學材料的進步，目前牙醫師普遍使用的接著劑較少會出現水解鬆脫的問題。
另外一種狀況就是基牙發生齲齒引起的脫落，遇到這種狀況時，則是需要先治療齟齒，再重新評估製作牙套。此外，臨床上也很常發生一種狀況，就是患者以為單純的咬到硬物導致牙套脫落，帶著牙套趕緊回來找醫師治療，希望可以直接再黏回去，但一看才發現，其實內部的牙根已經斷裂了，此時就必須先照X光，確認支柱牙是否有毀損，再評估能否將舊的牙套黏合回去，若是黏合後密合度不高，就得重新再做一個新的牙套。
造成固定式假牙失敗的原因，往往都和個人口腔清潔衛生習慣有關，有時牙套做得很好，可是患者口腔衛生不良，錯誤的刷牙方式導致出現齟齒、牙周病，或是因為生理老化等原因牙齦萎縮，加上牙菌斑堆積在裸露出來的牙根，而出現牙根部的蛀牙，這些情況都會影響牙套的穩定度。
box裝了假牙，怎麼還會蛀牙？
如何保養假牙？
固定式假牙想要用的長久，該怎樣保養和清潔呢？張志麟表示，許多使用牙套的患者，在清潔方面容易忽略，刷牙時，只刷到牙齒的表面，導致牙根部分產生蛀牙，進而影響固定式假牙的穩定，其實，最簡單判斷有沒有刷乾淨的方法，就是記得要把醫師洗牙時，器械碰觸到的位置，在每次刷牙時都要感覺有刷到牙齦邊緣和隙縫，才算是正確的清潔。
一般來說，已經製做牙套的牙齒，並不適合去咬太硬的東西，像是啃骨頭、螃蟹硬殼、甘蔗等食物，否則容易造成牙根斷裂，最好應該盡量避免。而在清潔方面，不外乎勤刷牙並正確的使用牙線。
如果是連接在一起的牙橋，在牙線的使用上，可能會比較不方便，因為沒有辦法直接從咬合面穿下去，因此，在牙縫比較大的情況下，建議使用牙間刷，也可以使用末端比較硬的三合一牙線，從牙縫間穿越，來達到清潔的效果。最重要的是，一定要記得每半年一次，定期找牙醫師做口腔檢查，才能維持牙套的使用壽命與口腔健康。
