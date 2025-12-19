定期大會閉幕總預算未審完 議長諭留待臨時會續行審議

市議會第四屆第六次定期大會閉幕，議長康裕成表示，明年一月十二日至卅日召開第臨時會續行審議明年度總預算。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會第四屆第六次定期大會十九日閉幕。議長康裕成表示，因財劃法修法爭議衍生的中央補助款不確定性，以及市府與議員溝通不足，導致明年度總預算未能於本會期完成三讀，向市民表達歉意。相關預算將於明年一月十二日至卅日召開第八、九次臨時會續行審議。

康議長強調，未來臨時會市府團隊務必充分準備，提出具體明確規畫，回應議員關切，確保總預算如期、全數通過，使重大建設與施政推動不中斷。

康議長指出，本會期議員關注多項攸關高雄未來發展的重要議題，包括美濃大峽谷爭議、田寮月世界垃圾亂象，以及高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例修正案等，反映市民對環境保育與城市治理的高度期待。在財劃法修法影響下，高雄面臨更嚴峻的財政挑戰，也更加凸顯地方財政自主的重要性。

康議長並提醒，議會中年輕世代議員提出許多具建設性的意見，市府團隊應予以重視與參考，不應僅止於議事廳內的爭辯，更需以具體作為與充分回應展現執行力。

展望明年，康議長表示，陳其邁市長與全體議員即將迎來任期最後一年，期盼議事運作順暢，並期待市府團隊在未來一年交出亮眼成績。