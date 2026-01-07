「定期定額台積電」竟1股都沒買到 投資新手揭背後真相！全網朝聖：謝謝提醒

被封為「護國神山」的台積電（2330）股價連日創歷史新高。（本刊資料照）

被封為「護國神山」的台積電（2330）股價連日創歷史新高。一名投資新手近日發文透露，最近進場開始設定定期定額買台積電時，卻發現遲遲未有成功交易紀錄，事後得知真相後，哭笑不得自嘲「我是白癡」，貼文一曝光，也意外掀起大量新手共鳴。

一名投資新手網友在Threads發文透露，自己近日設定「定期定額」1千元購買台積電股票，但遲遲未成功交易買到，好奇之下就致電行員，卻沒想到得知真相後，讓他瞬間超尷尬，「我超笨的～我設定定期定額台積電1000塊，然後問行員為啥沒有買到。因為現在台積電一股就要1630元，我是白癡、超級白癡。」

定期定額台積電1股都沒買到原因曝光

原PO貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示「+1」，不少網友坦言也曾犯下一模一樣的錯誤，「謝你的提醒，我也要趕快去改金額，上個月買才不到1500而已…我的天」「謝謝提醒，我剛剛立刻去改金額」「我也是設定1000，扣了幾次都沒成功，過好幾個月才發現」「還好有看到這篇，不然我只設1500」。

另外也有不少網友表示，「半股真的太可愛」「支持奈米股交易」「第一次定期定額不會很正常」「再漲上去台灣可能要開放碎股交易了」。事後原PO也大方自嘲回應，「事實證明不是只有我這樣」「我笨蛋但有幫助到很多人。」

