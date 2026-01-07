定期定額台積電「1股都沒買到」！行員揭尷尬真相 全場笑翻

生活中心／朱祖儀報導

不少人會靠買股票投資賺錢。（示意圖／資料照）

不少人除了正職、兼職，也會選擇投資股票賺被動收入。一名股票新手就說，自己先前想透過定期定額買台積電股票來投資，不過過了一段時間後發現，竟然「1股都沒買到」，事後詢問行員，才知道自己設定的金額有問題，直喊「我超笨的！」文章曝光掀起討論。

一名網友在Threads發文表示，自己設定定期定額1000元買台積電股票，不過事後卻發現完全沒買到，他去詢問行員，才知道原來現在台積電一股就要1630元，他設定的金額沒辦法購買，他不禁驚呼，「我是白癡！」

從對話紀錄則看到，行員打趣道，「台積電您設1000元，是要買半股嗎？」原PO則驚訝反問，「有辦法買半股喔？」行員笑回「沒辦法啦」，並說如果要買台積電股票，可以提高定期定額的金額，如果設定為扣3000元，就能每個月買到1股。

不少網友看到後紛紛笑說，「很好笑的是，他問你要買半股嗎？你還說有辦法嗎？也太可愛」、「半股，好可愛」、「第一次不太了解很正常」，也有人說，「也不能說笨，因為美股是可以這樣買的，台股還是很多可以改進的地方」、「謝謝你，我剛剛也去改金額了，因為美股是可以買碎股的。」

