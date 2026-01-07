定期定額台積電「1股都沒買到」行員曝原因 全場笑翻

護國神山台積電股價屢創新高，一名股票新手想入場，設定每月定期定額1000元買台積電，結果卻什麼都沒買到，詢問行員後才知道，當時台積電一股就要1630元，他設定的金額連一股都買不起，貼文引發網友熱議，不少人笑歪直呼「太可愛了！」

一名網友昨在社群平台Threads上分享，他原本設定每月定期定額1000元購買台積電股票，結果卻發現什麼都沒買到，私訊行員後才知道，當時台積電一股1630元，他設定的金額1股都買不到，忍不住自嘲「我超笨的。」

從對話截圖可見，原PO詢問為何沒買到股票，行員回應他定期定額設定只有1000元，並打趣問「是要買半股嗎？」讓身為股票新手的原PO驚訝反問能不能買半股，行員回說不行，建議他將定額提高至3000元，每月應該就能買到1股台積電。

貼文引發網友熱烈討論，「超好笑，他還問你要買半股嗎」、「行員肯定帶著姨母笑看訊息」、「支持奈米股交易」、「第一次不太了解很正常」、「太可愛了，新手迷你股」、「看到快發瘋，可愛死」、「這金額要不要乾脆買0050，會比較好一些」；也有網友表示，自己也是新手，看完原PO的經驗才知道定期定額不能買半股這回事。

