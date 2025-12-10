定期定額投資榜單出爐 台積電、0050再霸榜

11月定期定額投資最新排行揭曉，台積電與元大台灣50(0050)戶數同創新高。證交所今(9)日公布統計資料，台積電單月定期定額戶數新增8,531戶、累計14.28萬戶，續居個股第1名；ETF部分，0050在分割效應帶動下單月大增逾5.1萬戶、戶數突破65萬戶，再度坐穩ETF定期定額冠軍。整體數據顯示，AI相關科技股與大型市值型ETF仍是散戶長線布局的核心選擇。

觀察個股部分，本月資金明顯從金融族群轉向電子權值股。AI、生產力工具與伺服器供應鏈題材持續成為吸金主軸，使鴻海、台達電的定期定額投資戶數分別成長1,935戶與723戶；廣達更以大增4,494戶的強勢表現，首次挺進前20名，使電子股在榜上擴增至6檔。

相較之下，金融股雖仍囊括榜上半數名次，但戶數普遍下滑。其中玉山金月減1,917戶最多，兆豐金、中信金、合庫金也分別流失1,129戶、723戶與575戶，可見定期定額投資人逐漸調整資金配置。

ETF部分排名大搬風，除0050再創歷史新高外，高股息族群也是11月焦點之一。元大高股息(0056)月升4,638戶，成功超車戶數滑落逾1萬戶的國泰永續高股息(00878)，重返ETF定期定額第2名，凸顯部分投資人將資金重心集中於代表性高股息商品。

整體來看，多數高股息ETF在11月面臨投資戶數回落趨勢。群益台灣精選高息(00919)與元大台灣高息低波(00713)分別少了1萬2,477戶、9,816戶，顯見族群內的資金移動規模不小，投資者對於收益波動、成分調整與市場環境的態度更趨謹慎。

值得注意的是，主動型ETF增幅亮眼，可視為本次排行的另一項關鍵訊號。主動統一台股增長(00981A)自9月進榜後持續吸引長線資金，11月戶數再增4,684戶、幅度逾28%，排名升至第14名，增速甚至超越0056，成為11月最受定期定額投資人青睞的標的之一。科技主題ETF富邦科技(0052)同樣受惠產業期待，單月上揚2,835戶，排名提升至第18名。

綜合來看，11月定期定額市場反映3大趨勢，分別為台積電與大型ETF熱度不減、科技與AI概念股強勁吸金、高股息ETF族群內部出現顯著的資金重整。證交所表示，定期定額投資的戶數變化可視為散戶風向指標，後續仍須觀察AI成長週期、高股息策略調整與全球升息路徑對市場帶來的影響。

