定期定額買台積電！ 新手菜鳥「1股都沒買到」 真相曝光網笑翻





近期台積電股價再創歷史新高，連投資新手也心動。有網友表示，想「定期定額」買台積電股票，卻遲遲未見成交紀錄，問行員後才知是因「設定金額1千元不夠買」，覺得很尷尬。



該名網友在Threads表示，看台積電股價屢創新高，他也躍躍欲試，於是設定定期定額買台積電股票，卻發現帳戶一直沒有成交紀錄，疑惑之餘詢問行員，才得知因為自己僅設定「1千元」，而如今台積電的股價已來到每股1630元，難怪都買不到。這個發現讓他十分尷尬，只能自嘲：「我超笨的～我設定定期定額台積電1000塊，然後問行員為啥沒有買到。因為現在台積電一股就要1630元，我是白癡、超級白癡。」

▼原PO想定期定額買進台積電零股，卻發現遲遲沒有交易成功，詢問行員後才得知自己設定的金額太低，讓他十分尷尬。（示意圖／東森新聞資料照）

這番自嘲的經歷，吸引許多網友留言討論，有網友安慰原PO這是新手常發生的情況：「第一次定期定額不會很正常」，也有其他網友笑稱：「支持奈米股交易」、「半股真的太可愛」、「行員一定用姨母笑看著你」、「再漲上去台灣可能要開放碎股交易了」。

▼有網友認為這是第一次買定期定額常犯的失誤，也有其他網友感謝原PO提醒，表示自己也要去再去確認設定金額是否足夠。（示意圖／取自pixabay）



也有些人坦承自己也曾犯過同樣錯誤：「我也是設定1000，扣了幾次都沒成功，過好幾個月才發現」，還有人感謝原PO，表示看了這篇文後才驚覺自己目前的設定金額也不足：「謝你的提醒，我也要趕快去改金額，上個月買才不到1500而已」、「還好有看到這篇，不然我只設1500」、「謝謝提醒，我剛剛立刻去改金額」。對此，原PO也大方回應：「事實證明不是只有我這樣」、「我笨蛋但有幫助到很多人。」

（示意圖／東森新聞資料照）

