定期定額踩在最高點！她買0050「剛好扣在大漲日」不後悔…親曝安心投資策略

台股12日大漲。示意圖／資料照

全球半導體與AI熱潮正在推升各國科技股狂飆，除了讓全球股市近日屢創新高，美股4大指數也在11日強彈，台指期夜盤同步上漲1163點，而台股也在12日開紅盤上漲438.1點，因此不少股民都相當懊悔沒趁11日投入更多。對此，經常在社群平台上分享生活日常的作家黃大米就表示，她的0050定期扣款日正好就是12日，但她並不懊悔沒能買在低點，箇中原因曝光後也引發廣大網友同感。

黃大米在臉書上發文透露，向來都有定期定額投入0050的她，剛好扣款日就在台股大漲的12日，而不是跌破100元的11日，因此她是以100多元的價格買進，或許可能也有股民好奇她是否感到懊悔，但黃大米表示並沒有這樣的感受：「因為我是打算長期持有，無腦投資，無腦賺，每天好好睡覺，好好工作，對我來說，0050的獲利是未來當退休金的，我這種股市小白，程度就是這樣。」

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黃大米直言，以自己保守理財的個性來看，選擇這樣的投資方式的確很難爆富，但她更希望在投資的過程中都能一直安心，因此不論是之前投資房地產或是現在投資股票，都可以讓她安心入睡：「傻傻賺到錢，都是我最主要的追求。」

黃大米表示，若眾多股民和她的想法一樣，都是為了將來老後有一筆可以安享晚年的資金才選擇投資，的確不需要過於介意0050買在哪一個價位，而是專注在每個月定期定額，不看股價照舊扣款就好：「有一天，你會發現0050這個股孫，金孝順。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少小資族股民也都深有同感：「心態正確，睡得著最重要，我女兒教育基金也都買指數ETF」、「大米說的沒錯，睡得著最重要，聽大米骨神讓你買零股塔，往後餘生不用愁」、「我也是股市小白，投資真的是要『閒錢+定期定額』，才能安心睡覺啊」、「存10年以上，還有很長久，這樣看不累嗎」、「應該是定期定額繼續扣，昨天自己若剛好有閒錢加碼多買一點」、「我固定扣在月初，剛好在跌之前最高的105…也是笑笑了。」

★《鏡報》提醒您：上述投資理財資訊僅供參考，投資人投資前宜審慎考量自身風險與承受能力。如有疏漏錯誤，恕不負任何法律責任。



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