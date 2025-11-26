定期定額重新洗牌，存股族的新歡是誰？「高股息」人氣漸散，唯有3檔維持成長

在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場，尤其今年市值型ETF表現亮眼，投資人趨之若鶩。相較之下，高股息ETF的定期定額戶數出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再全面追逐殖利率。

根據投信投顧公會10月最新數據，共有8檔高股息ETF定期定額高股息的戶數超過1萬戶以上，今年以來整體高股息ETF定期定額扣款戶成長9%。然而，近半年幾檔大型高股息ETF人氣衰退，連帶定期定額戶數也減少1.79%。

廣告 廣告

進一步觀察前述的8檔高股息ETF近半年定期定額戶數增減，呈現下滑的包含國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）等大型高股息ETF，衰退最多的則是凱基優選高股息30（00915），扣款戶減少超過3成。

大華銀投信

至於定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF共有3檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）。

其中，00918今年定期定額戶數成長最顯著，由年初的5725戶起步，到10月底定期定額人數已經突破萬戶，今年以來成長幅度高達78.3%，成長率居冠。

法人分析，隨著投資人對投資觀念的提升，當前市場資金選擇高股息ETF時，不再只是「單看殖利率」，而是進階追求「具成長力的高股息」標的。

市場專家表示，00918能夠吸引高股息ETF投資人目光，主要還是與其強力填息動能有關，才能在報酬表現以及投資人的投入上雙雙亮眼，更在成立不到3年內含息報酬率就突破100%，是5大季配高股息ETF中最快，展現高股息ETF中少見的成長爆發力。

至於00918即將在12月中除息，本次是否還能像前兩季一樣持續展現填息動能，同樣受到市場關注。



更多風傳媒報導

