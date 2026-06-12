定期定額0050！ 她買在高點不懊惱：安心最重要





近一週台股起伏明顯，12日開出紅盤，知名作家黃大米表示，0050定期定額扣款日剛好買在較高價位，但她並不懊惱，因為設定的目標是長期持有，打算無腦投資、無腦賺。

知名作家黃大米12日在臉書粉絲專頁分享，表示自己原本就有定期定額投資0050，12日時台股開出紅盤大漲，而她定期定額投資的扣款日剛好就在這一天，因此買入價格破百元。雖然錯失了前一天跌破百元的價格，但她並因因錯過低點而感到可惜。因為她自認是股市新手，且購入0050是打算長期持有，用獲利作為未來退休資金，因此無論價格高低，仍為時定期定額購入的習慣，打算「無腦投資、無腦賺」。

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▼作家黃大米表示，雖然自己錯過了昨日低點買入0050的機會，但她並不感到可惜，因為自己打算長期持有，仍維持定期定額購入的習慣。（圖／東森新聞資料照）

她也坦言，自己的性格較為保守，因此也沒打算靠著投資一夜致富，無論是投資股票或購買房地產，自己追求的首要目標是「安心」。她也提到，若其他網友的投資目標也是像她一樣，希望將來有一筆資金安度晚年，就不用太介意每次買入0050的價位，只要為時定期定額扣款就好，讓時間幫忙累積財富，並戲稱「有一天，你會發現0050這個股孫，金孝順」。

▼黃大米表示，自己的個性較為保守，投資目標是累積退休後的資產，因此設定定期定額扣款買0050後，就不會太在意買入時的高低點。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）



此話題也引來網友討論，不少人表示自己的投資想法和黃大米相近：「對，我也是慢慢來」、「繼續買，一直買0050」、「我也是，有閒錢，低點就買一點點點」、「心態正確，睡的著最重要，我女兒教育基金也都買指數ETF」、「我也是股市小白，投資真的是要『閒錢+定期定額』，才能安心睡覺啊！」、「昨天也小撿一點，定期定額繼續扣」、「台積電、中華電、0050比較沒風險又不用每天盯盤，長期持有就有月退了」、「長期投資就對了！它們都會很孝順的！」。

不過，也有網友建議，她看起來有每天看盤的習慣，其實可以考慮手動操作：「你既然每天都有在關心看盤，不需要定期定額，定扣是給那些沒時間看的人用的，你既然有在看，那就手動操作就好」，對此，黃大米則表示，自己若發現有好時機，也會逢低加碼，但主要還是以定期定額的規律投資為主。

（封面圖／東森新聞資料照）

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