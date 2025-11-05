定期定額vs定期定股哪個好？專家：新鮮人薪水這比例最適合 4大趨勢產業必買

定期定額攤平成本，小資族穩健累積財富。（圖／TVBS）

近期美元投資成為上班族新選擇，許多人透過定期定額方式進行理財規劃。上班族洪德諭表示，他投入約3萬元台幣在美元投資上，每月透過定期定額購買台股、美股及ETF，同時配置美債，因美國是全球最大市場，即使投入不多但仍有小賺。專家指出，定期定額是年輕人常用的平均成本法，適合忙碌上班族、小資族及新手，而定期定股則可能帶來更高報酬，如台積電5年績效突破111%。專家建議投資水位應佔薪資三分之一，並關注金融、AI科技及永續產業等未來趨勢。

洪德諭表示，他每個月會進行定期定額投資，包括台股、美股和ETF等，同時也配置美元投資和美債。他認為美國作為全球最大市場值得投資，雖然美元投資金額不多，但加上利息收益，整體而言還是有小賺。除了像洪德諭這樣的投資方式，更多上班族因工作忙碌，選擇採用懶人投資法。

定期定額是一種平均成本法，每個月固定投入一定資金，最好從年輕時就開始，10年後才能慢慢回收財富。透過長期持續買進同一種資產，可攤平成本、降低市場波動風險，特別適合上班族、小資族或投資新手。理財作家張琨琳指出，剛踏入社會的新鮮人，由於剩餘資金不多，只能透過定期定額方式累積資產，至少要累積到100萬，這是每個人都必須經歷的過程。

張琨琳進一步分析，除了定期定額外，也可朝向定期定股方式發展。以台積電為例，若從2020年開始每月固定買進10股，5年下來績效就突破111%。相較之下，定期定股累積資產速度較快，但每月扣款時會產生壓力，投資人必須選擇能夠承受的投資組合方式。

根據統計，2025年8月台股定期定額投資金額達167億元，ETF定期定額交易中以0050奪冠，有超過48萬交易戶數，其次是00878和0056。個股方面，台積電有10萬交易戶數，排名第二和第三則是玉山金和兆豐，顯示金融股仍是投資人的存股標的。

關於每月投資金額，東吳大學商學院EMBA副教授歐素華建議，投資水位最好佔薪水的三分之一，且應分階段進行。收入5萬元以下時，可用10%至20%來存錢；收入達10萬或20萬時，應存更多，約三成至五成的金額。隨著年資和薪資成長，新鮮人可從每月5000元開始，每年慢慢增加，後期累積速度才會加快。

歐素華分析，不論選擇定期定股或定期定額，除了穩健的金融類股外，AI科技、永續相關產業都是未來主流趨勢，適合長期持有。她建議以10年為一個投資區段，未來10年金融發展、電動車、綠能產業和永續議題是投資族群應關注的四大主題。投資時不要只看單一公司，而應考慮多個公司的配比，並做好功課了解產業脈動，才能找到適合自己的投資組合。

