定期買0050、0056 財經作家做好「永遠套牢的準備」：就留給家人

財經中心／林昀萱報導

受到國際局勢影響，台股近期在43000點大關附近高震盪，今日今（12）日瘋漲，開出43587.63點，隨後漲勢擴大，飆1649.42點，刷新史上第2大漲點。時常在社群平台分享投資看法的理財作家施昇輝，11日在臉書指出，自己雖然看好ETF0050及0056發展，但週一台股崩跌時購入的幾張已做好「永遠套牢的心理準備」。

施昇輝11日在臉書粉絲專頁「樂活分享人生」指出，自己當然希望0050的股價成長沒有極限，但也做好了週一以98.05元買入的2張0050會永遠套牢的心理準備。他說，自己常提醒眾人「情願套在指數上，不要套在個股上」，因為指數解套的機會，一定比絕大多數的個股大。例如聯電花了22年才解套。

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施昇輝表示「我敢套在0050上，但絕對不敢套在個股上。我對0050的信心，從來不是因為相信它會一直漲，而是來自我不怕套牢。」對0056他也是同樣的想法，因此0056的那8張買在47.67元「我也做好永遠套牢的準備了。」施昇輝透露，靠著0056每年的股息，他還是可以出國好幾次，並沒有影響到生活，強調不會賣掉它們來變現，就留給家人。

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