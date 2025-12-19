定案了！裕隆納智捷汽車全部股權 以7.876億轉讓鴻華先進

裕隆汽車和鴻華先進雙方董事會今天決議通過，鴻華先進將以7.876億元收購納智捷100%股權。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆(2201)汽車和鴻華先進(2258)雙方董事會今天決議通過，鴻華先進將以7.876億元收購納智捷汽車100%股權，納智捷品牌和員工將全數保留。

目前鴻華先進股權結構由鴻海持股45.62％、裕隆43.83％，本案後續尚須依法向公平交易委員會申報，並經其審查通過後，始得完成，最快第1季完成交割。

鴻華先進總經理陳清亞表示，鴻華先進收購納智捷包含納智捷母公司資產及旗下5間銷售公司、銷售據點、公司人員等，並主導經營，在台灣建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

廣告 廣告

陳清亞表示，鴻華先進原以開放平台與技術整合為核心，為母公司鴻海科技集團CDMS(Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務)商業模式的重要延伸。

隨著集團在智慧電動車平台、整車研發與系統整合領域持續深化，公司將結合台灣在ICT與AI產業的整合優勢，推動汽車產業朝向電動化、智慧化與軟體定義汽車發展，強化台灣在全球新世代汽車產業中的關鍵地位。

鴻華先進的使命是透過CDMS的模式，協助品牌客戶達到最佳的TTM (Time to Market) 以及TTC (Time to Cost)，在客戶所在的市場取得最關鍵的核心優勢。

在鴻華先進尚無CDMS客戶的區域，鴻華先進則將扮演「Enabler」(賦能者)的角色，初期先開發市場、培養消費群、創造知名度，以利當地客戶後續無縫銜接，並快速切入市場。

此次收購納智捷公司股份，就是延伸產品的垂直整合範圍至品牌與銷售，運用其既有通路與服務體系，來提升消費者從前端產品到後端服務之全盤體驗。

裕隆發言人卓哲宇指出，推動本次交易案的主要目的在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力的經營優勢。

納智捷汽車股權全數移轉鴻華先進後，有助於加速新車型的導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力外，同時將優化裕隆汽車的營運效能，共創雙贏發展契機。

針對納智捷現有車主的售後服務、零件供應及保固等權益，均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質延續。

【看原文連結】

更多自由時報報導

研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙

裕隆納智捷股權移轉鴻華先進有譜 傍晚6點開重訊說明

LTN經濟通》風雨百年企業 市場派得手卻重傷

美股收盤》科技股回神！美光飆逾10％ 台積電ADR漲近3％

