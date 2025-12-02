定穎現增5900張、定價105元 便宜市價8%
[NOWnews今日新聞]
定穎投控今（2）日宣布現金增資，整體發行規模為590萬股即5900張、總額5900萬元，每股發行價格為105元，換算為籌資6.19億元，認股基準日為12月15日。
定穎2日收盤價為114.5元，因此相較於市價差距為8.2%。
依公告內容，本次新股包含員工認購、原股東認購與公開承銷三部分。員工將可認購10%的新股，合計590張股；原股東依持股比例認購80%，共4720張；其餘10%共590張將對外公開承銷。
認股基準日訂於12月15日，並自12月11日至12月15日期間暫停過戶，最後過戶日為12月10日。原股東與員工的繳款時間為12月18日至22日，特定人則安排在12月23日至24日完成繳款。
定穎強調，本次現增計畫的所有條件，包括發行價格、募集金額及實際運用項目，如因主管機關要求或營運評估需要調整，將授權董事長全權處理，以確保作業彈性並兼顧公司後續的成長規劃。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
PCB定穎因股價波動劇烈公布9月自結 每股盈餘0.21元、年增5%
記憶體開紅盤！南亞科10月EPS 0.66元、賺贏Q3 獲利年增飆10倍
傳輝達成唯一客戶！搶下台積電A16 高雄P3廠2027年全給黃仁勳
其他人也在看
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 發起對話
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
資產翻轉200倍的飆股方程式：日本傳奇散戶的祕訣 其實你也用得上
英國成長股大師Jim Slater在《祖魯法則》中說過：過去50年小型股跑贏大盤達8倍。也因此，小型成長股常被視為一般投資人最有機會在短時間拉開資產差距的投資標的。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
13金控淨值重返5兆 創高 壽險型最亮眼 有助擴大潛在資本利得
13家上市金控第3季季報出爐。截至9月底止淨值攀至5.12兆元，重返5兆元大關並改寫史上新高，單季大增7,194億元。聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
安聯投信董座段嘉薇年底退休，梁潘迪麗接任！公司深根台灣36年，新董座再來引領團隊怎麼走？
安聯環球投資集團亞洲區傳出高階人事異動，安聯投信董事長段嘉薇預計在年底退休，該公司12月1日召開董事會推舉梁潘迪麗接任該職。今周刊 ・ 15 小時前 ・ 發起對話