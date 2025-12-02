定穎現增5900張、定價105元 便宜市價8%

▲定穎宣布現增5900張，每股發行價105元。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞]

定穎投控今（2）日宣布現金增資，整體發行規模為590萬股即5900張、總額5900萬元，每股發行價格為105元，換算為籌資6.19億元，認股基準日為12月15日。

定穎2日收盤價為114.5元，因此相較於市價差距為8.2%。

依公告內容，本次新股包含員工認購、原股東認購與公開承銷三部分。員工將可認購10%的新股，合計590張股；原股東依持股比例認購80%，共4720張；其餘10%共590張將對外公開承銷。

廣告 廣告

認股基準日訂於12月15日，並自12月11日至12月15日期間暫停過戶，最後過戶日為12月10日。原股東與員工的繳款時間為12月18日至22日，特定人則安排在12月23日至24日完成繳款。

定穎強調，本次現增計畫的所有條件，包括發行價格、募集金額及實際運用項目，如因主管機關要求或營運評估需要調整，將授權董事長全權處理，以確保作業彈性並兼顧公司後續的成長規劃。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

PCB定穎因股價波動劇烈公布9月自結 每股盈餘0.21元、年增5%

記憶體開紅盤！南亞科10月EPS 0.66元、賺贏Q3 獲利年增飆10倍

傳輝達成唯一客戶！搶下台積電A16 高雄P3廠2027年全給黃仁勳