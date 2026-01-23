定義新政治監督標準 時代力量提名新竹議會鐵三角拚連任

（記者陳志仁／台北報導）時代力量今（23）日於台大校友會館舉行「定義新政治監督標準：時代力量 2026 新竹市提名記者會」，由黨主席王婉諭正式推薦深耕地方、專業問政表現備受肯定的現任新竹市議員「鐵三角」林彥甫、蔡惠婷與廖子齊，投入 2026 年市議員連任選戰。

圖／時代力量今（23）日於台大校友會館舉行「定義新政治監督標準：時代力量 2026 新竹市提名記者會」。（時代力量提供）

王婉諭表示，時代力量在新竹市深耕已超過八年，始終不當任何政黨或權力的附庸，而是選擇成為市民荷包的守門人，將議會從表演的秀場，轉化為真正解決問題的戰場；她強調，時代力量的監督不分顏色，只問是非。

廣告 廣告

王婉諭以新竹棒球場案為例說，該案橫跨兩任市府，無論是民進黨或民眾黨執政，只要施政出現問題，時代力量都會依法究責；她坦言，這樣「對事不對人」的監督態度，讓時力時常被貼上「側翼」或「背骨」標籤，但時力真正在乎的是，捍衛市民辛苦工作繳稅的血汗錢。

王婉諭指出，時代力量改變過去「拿報紙就上台問政」的風氣，堅持以數據、研究報告與專業簡報進行質詢，這種模式已帶動議會風氣；尤其林彥甫、蔡惠婷與廖子齊三人正是這套專業問政標準的具體展現，不靠家族背景，而是以專業實力立足議會，重新定義議會的品質與高度。

圖／新竹市北區議員林彥甫直指，「認真做監督、努力改制度」，是他七年多來擔任議員的寫照。（時代力量提供）

新竹市北區議員林彥甫直指，「認真做監督、努力改制度」，是他七年多來擔任議員的寫照，地方監督往往吃力不討好，甚至影響市府資源分配，但他仍堅持為市民把關預算；今年度新竹市預算因財劃法修正暴增 170 億元，第一時間整理市府用錢圖表，點出多項短視近利的灑幣政策與浮編疑慮，監督不是為反對而反對，而是要確保每一分錢都花在刀口上。

圖／新竹市東區議員蔡惠婷被譽為最了解親師生想法與需求的代議士。（時代力量提供）

新竹市東區議員蔡惠婷直言，作為國小教師出身的民代，長期關注教育與兒少保護議題，當受傷的家庭在體制中徬徨無措時，時力就是「接住他們的力量」，並在托嬰致死、幼兒園虐童與性暴力案件中，替家長把關幼托安全；任內推動代理教師全聘期與敘薪、特教減壓、幼托監管雲、校園廚房與午餐品質把關、人本交通與通學步道等制度改革，被譽為最了解親師生想法與需求的代議士。

圖／新竹市香山區議員廖子齊說，「當香山有事，我願意站在第一線；當新竹需要監督與平衡，我們需要有時代力量」。（時代力量提供）

新竹市香山區議員廖子齊則以「香山有事找子齊，新竹需要有時力」為訴求，七年來處理陳情超過 2,500 件，持續推動人本交通、長照社福、環境保護與文化資產保存，區域平衡不是平均分配，而是不能讓任何一個區域被留在問題裡，香山長期資源不足；參選不是為了延續職位，而是延續一種做事的方式，並呼籲市民支持，讓新竹的公共選擇中，持續保有能解決問題、敢監督的聲音。

更多引新聞報導

只灑幣不修法？王婉諭轟營養午餐免費恐犧牲品質健康

批蔣萬安營養午餐免費政策 王婉諭轟政策買票食安堪憂

