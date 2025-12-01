一定要學會的4個Google搜尋必殺技
[NOWnews今日新聞] 生成式AI越來越夯，很多人喜歡問AI找答案，但外媒BGR整理四樣Google搜尋超好用的技巧，包括旅遊、數學計算、單位換算到影像搜尋，都超級實用。
找路線、查班機、比價格
只要在搜尋框輸入「地點A 到 地點B」，例如「台北到高雄」Google 就能立即顯示開車時間、路線，甚至是公車時刻；如果距離夠遠，還會提供班機選項。
若要查班機，只需輸入機場代碼或「航班號碼」，就能立即看到航班資訊，例如，「台北 飛 香港」。
另外，輸入「飯店+城市名稱」就能直接比價旅館、選日期、篩選評分與價格。若想查當地時間，輸入「城市+時間」就能知道時差。
計算機與換算器
搜尋框輸入算式，例如 「14x12」，Google會自動跳出計算機並給答案；同樣支援「+、-、×（x 或 *）、÷（/）」等運算符號；更複雜運算，Google官方也有完整支援頁面。
單位換算更簡單，只需輸入例如，「2公里是幾公尺」，即可看到數值、換算公式。支援溫度、時間、體積、速度、壓力、長度、能量、角度、資料容量、貨幣等多種單位。
時間、類型、語法一次到位
每次搜尋後，在搜尋列下方可看到「圖片、新聞、影片」等分類。若點進工具，還能以「時間區間」過濾結果，或進入進階搜尋精準鎖定特定字詞。
想找某網站的內容，也可以用：「關鍵字 site:網址」，例如，「黃仁勳 site:www.nownews.com」，如果想找完全相同的字詞，可在工具中選「一字不差」。
Google 也支援許多布林語法，需全部大寫，不然會被當成一般關鍵字：AND（必須同時包含）、OR（包含任一即可）、NOT（排除字詞）
另外，輸入「天氣 城市」可以查天氣，「定義 單字」可以快速查定義。
搜尋圖片、影片
Google 圖片搜尋支援多種過濾條件，圖片大小、顏色、使用權、類型、時間等。影片也可依長度、畫質、來源或字幕等條件篩選。
若想找「原圖來源」，反向圖片搜尋最有效。方法包括，直接貼圖片網址、以手機Chrome長按圖片，「以 Google 搜尋此圖片」、上傳圖片或拖曳圖片、拖曳邊框調整搜尋範圍、找更精準的版本。這對查假圖、查商品來源、找同款照片都非常實用。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
Gemini 3被玩爆！Google急砍免費帳號使用次數 AI製圖一天5張
Google TPU威脅輝達？黃仁勳：NVIDIA無可取代、優勢為通用性極高
Google搜尋隱藏版四神級功能！跨年找飯店、出國匯率換算一次搞定
其他人也在看
知名電商「酷澎」出事了！3370萬筆顧客個資外洩 疑中國員工涉案
即時中心／高睿鴻報導 知名電商平台「酷澎（Coupang）」，不僅是南韓龍頭等級企業，在台灣也相當知名，許多「網購族」都會使用該網站瀏覽、購買各種商品。但最近卻驚傳，該平台爆發大規模個資外洩事件，公司已出面坦承，至少3370萬筆顧客帳戶資料遭到外洩，創下南韓電商史上最慘重案例；所幸，「酷澎台灣」發布新聞稿指，台灣用戶沒有受到影響。南韓方面，公司也已通報主管機管，調查程序隨即展開。民視 ・ 1 天前
別再使用「弱密碼」！最易被破解20組組合曝
[NOWnews今日新聞]專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司NordPass和NordStellar，近日表示，儘管已有新的防範工具和更完善的教育資訊提醒使用者，太常見的「弱密碼」會讓駭客快速入...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
別懷疑！美國最常見密碼就是「它」，資安專家吐槽：年輕世代和老人一樣偷懶
生活在現代網路世界的我們，各種類型的帳號、網站或平台，都需要設置一組密碼，一方面擔心遭駭客入侵輕鬆破解、另一方面還憂慮，密碼種類如過於複雜，最終受傷的反倒是自己。幾乎人人手握十多組、甚至幾十組各式密碼的今天，資安企業也整理出一份「最常見弱密碼」排行榜，此次特別針對美國本土用戶，讓大家知道、到底這些美國人會優先選用哪種簡單易記的密碼？《福斯新聞》引述兩家資安企......風傳媒 ・ 1 天前
韓國酷澎資安危機！驚爆3370萬帳號外流 「幾乎所有客戶個資遭竊」官方道歉證實了
電商韓國酷澎（Coupang）今（29日）正式宣布，近期發生的資安事件影響範圍遠超過先前通報，確認共有3,370萬個帳號個資外流，幾乎等同所有客戶資料遭到未經授權存取。消息一出，引發外界高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah ・ 13 小時前
陸6G技術重大進展！2035年或實現規模化商用
大陸6G技術研發取得重大進展，工信部宣布已完成第一階段技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。《央視新聞》探訪江蘇南京紫金山實驗室，科研人員正在開展6G關鍵技術的試驗驗證，展示太赫兹通信系統等核心技術突破，預計2030年啟動規模組網，2035年實現全面商用。中天新聞網 ・ 5 小時前
iPhone 17e 設計大改，最便宜的「動態島」搭載 A19 處理器
文章來源：Qooah.com 近期，有博主展示了一組 iPhone 17e 的外觀渲染圖，整體造型與 iPhone 17 接近，只不過後置為單鏡。預計 iPhone 17e 將在明年上半年發佈，是 iPhone 17 系列中最具性價比的一款機型。 iPhone 17e 將採用 iPhone 16 是同款的 6.1吋屏幕，依然為 60Hz 刷新率。與上一代最大的改動在於擯棄了劉海屏設計，採用靈動島設計。代表著從 iPhone 17 系列開始，Apple 的劉海屏設計成為歷史。 規格方面，預計 iPhone 17e 會搭載最新一代 A19 處理器，但是 GPU 核心可能會縮減，用於與標準版 iPhone 17 區別開來。 售價方面，iPhone 17e 售價可能與上一代一致，售價 HK$5099起。主要吸引 iPhone 11 等舊款裝置的用戶替換。 iOS 系統仍然有著流暢性優勢，預計 iPhone 17 可以維持未來2-3年的流暢使用，對於性能要求不高的用戶吸引力較高。Qooah ・ 13 小時前
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
以iPhone 17 Pro拍攝的友情短片《A Critter Carol》一天破520萬次觀看
Apple 公司在感恩節期間上架了一個非常輕鬆可愛、又別具意義的節慶短片《A Critter Carol》，主軸圍繞在「意想不到的友情」，全片以 iPhone 17 Pro 拍攝完成，由擅長描繪故事情節的澳洲廣告導演Mark Molloy 操刀，在短短的 3 分鐘內，拍出溫馨又珍貴的「友情」。壹哥的科技生活 ・ 5 小時前
簡單開／Nothing雙耳機 Ear (3)音質超純淨、CMF Headphone Pro個性十足
倫敦科技品牌Nothing與子品牌CMF by Nothing今年10月底在台灣推出真無線旗艦耳機Nothing Ear(3)跟首款頭戴式耳機CMF Headphone Pro。我們一次體驗這兩副耳機；先說結論，Ear(3)通透純淨、音質穩定，適合重度聆聽者；CMF Headphone Pro外型亮眼，電力更是不講武德，價格好入手，推薦給喜歡展現個性的人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
遠傳今（1）日推出「Apple年終壓軸鉅獻」，集結iPhone 17系列、Apple Watch、iPad全系列優惠，從指定資費加碼、新購優惠、舊換新折扣、配件折扣到加值服務最高4個月免費用。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前
瑞幸咖啡點餐APP搜集敏感資訊？龔明鑫：要求符合個資法
網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，民進黨立委邱議瑩今天(1日)在立法院點名瑞幸咖啡在美國要求下載APP點餐，但其APP卻要求提供許多個資、敏感資訊。對此，經濟部長龔明鑫強調，會要求符合台灣個資法規範，並要求將個資留在台灣。 順昱控股公司在官網上披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引起各界關注瑞幸咖啡是否登台。 經濟部先前表示，沒有收到瑞幸咖啡申請來台投資，瑞幸若要透過代理商引進，只要有營業事實，經濟部將主動了解其代理過程是否合乎規範。 民進黨立委邱議瑩1日在立法院經濟委員會質詢指出，瑞幸咖啡在美國要求點餐須下載專屬APP，這與掃描QR Code的方式不一樣，其APP要求搜集個人資料、聯絡方式、交易紀錄、電子郵件、定位、簡訊，還有網頁瀏覽記錄等敏感資訊，已經超出買賣一杯咖啡所需資訊，她並希望經濟部能密切掌握瑞幸咖啡登台的個資議題。 對此，龔明鑫回應，目前仍沒有收到瑞幸中央廣播電台 ・ 4 小時前
文總《匠人魂》揭露飛天遁地電信匠人 捍衛全台每格訊號的守護者！
登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮就是他們的一方天...信傳媒 ・ 1 天前
酷澎台灣：沒有證據顯示台灣消費者資料外洩
（中央社記者潘智義台北29日電）韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。中央社 ・ 1 天前
OpenAI推出ChatGPT專屬「購物研究」助理，基於GPT-5 mini打造、免費用戶也能使用
為了迎接即將到來的黑色星期五 (Black Friday) 購物旺季，OpenAI宣布為ChatGPT增加一項全新的「購物研究」 (Shopping research)功能。這項專用的購物助理旨在簡化使用者比較產品、尋找禮物與追蹤優惠的流程，從即日起向所有ChatGPT用戶 (包含免費版) 開放使用，官方更佛心地表示在假期期間將提供近乎無限次的使用額度。Mashdigi ・ 10 小時前
中華電信臺東營運處攜手原鄉部落基金會 愛部落．樂齡學堂 數位賦能
中華電信持續推動數位平權與永續關懷，由臺東營運處李永昌總經理率領企業志工團隊，攜手「財團法人原鄉部落重建文教基金會」於日昨在太麻里鄉大王部落文化健康站舉辦「愛部落．樂齡學堂」系列活動。活動聚焦部落長者的日常數位應用需求，規劃「數位防詐宣導」及「安心數位生活」兩大主題課程，透過實用教學與互動陪伴，協助偏遠地區樂齡族群融入數位時代，縮短城鄉數位落差，實踐科技共融願景。在「數位防詐宣導」活動中，中華電信企業志工以生動講解搭配互動示範，說明常見的國內外詐騙手法及防範對策，提醒長者要警覺陌生來電、避免點擊陌生簡訊連結，並介紹中華電信國際來話語音警示服務、辨識詐騙簡訊與網址等防範對策，強化資訊安全意識。課程更融入情境小劇場互動，加深長者防詐意識，遠離詐騙陷阱。在「安心數位生活」活動中 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
韓國酷澎3370萬筆個資外洩 酷澎台灣急發聲明
南韓網購平台酷澎（Coupang）近日爆發資安事件，約3370萬筆用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，消息曝光後引爆南韓用戶不滿，台灣使用者也很擔心受害；對此，酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。中時新聞網 ・ 1 天前
歐特明最新視覺AI套件 跨足戶外機器人與無人載具領域
歐特明電子（2256）於全球指標性機器人展會iREX 2025發布多項應用於戶外機器人與無人載具的最新視覺AI產品，展現歐特明在車規影像、感測融合與AI感知領域的技術深度，並鎖定戶外 UGV、AMR、人形機器人與新世代智慧移動載具等應用。展出內容包括車規級 GMSL2 相機模組系列、視覺慣性里程計（自由時報 ・ 4 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 18 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前