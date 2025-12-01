一定要學會的4個Google搜尋必殺技

▲外媒分享使用Google搜尋引擎小妙招。（截圖／Google搜尋引擎）

[NOWnews今日新聞] 生成式AI越來越夯，很多人喜歡問AI找答案，但外媒BGR整理四樣Google搜尋超好用的技巧，包括旅遊、數學計算、單位換算到影像搜尋，都超級實用。

找路線、查班機、比價格

只要在搜尋框輸入「地點A 到 地點B」，例如「台北到高雄」Google 就能立即顯示開車時間、路線，甚至是公車時刻；如果距離夠遠，還會提供班機選項。

若要查班機，只需輸入機場代碼或「航班號碼」，就能立即看到航班資訊，例如，「台北 飛 香港」。

另外，輸入「飯店+城市名稱」就能直接比價旅館、選日期、篩選評分與價格。若想查當地時間，輸入「城市+時間」就能知道時差。

計算機與換算器

搜尋框輸入算式，例如 「14x12」，Google會自動跳出計算機並給答案；同樣支援「+、-、×（x 或 *）、÷（/）」等運算符號；更複雜運算，Google官方也有完整支援頁面。

單位換算更簡單，只需輸入例如，「2公里是幾公尺」，即可看到數值、換算公式。支援溫度、時間、體積、速度、壓力、長度、能量、角度、資料容量、貨幣等多種單位。

時間、類型、語法一次到位

每次搜尋後，在搜尋列下方可看到「圖片、新聞、影片」等分類。若點進工具，還能以「時間區間」過濾結果，或進入進階搜尋精準鎖定特定字詞。

想找某網站的內容，也可以用：「關鍵字 site:網址」，例如，「黃仁勳 site:www.nownews.com」，如果想找完全相同的字詞，可在工具中選「一字不差」。

Google 也支援許多布林語法，需全部大寫，不然會被當成一般關鍵字：AND（必須同時包含）、OR（包含任一即可）、NOT（排除字詞）

另外，輸入「天氣 城市」可以查天氣，「定義 單字」可以快速查定義。

搜尋圖片、影片

Google 圖片搜尋支援多種過濾條件，圖片大小、顏色、使用權、類型、時間等。影片也可依長度、畫質、來源或字幕等條件篩選。

若想找「原圖來源」，反向圖片搜尋最有效。方法包括，直接貼圖片網址、以手機Chrome長按圖片，「以 Google 搜尋此圖片」、上傳圖片或拖曳圖片、拖曳邊框調整搜尋範圍、找更精準的版本。這對查假圖、查商品來源、找同款照片都非常實用。

