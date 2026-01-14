一定要請你的朋友喝！早午餐店推「三色豆奶茶」參戰

中和區有一家早午餐業者推出三色豆奶茶參戰。取自臉書



新北市中和一家早午餐店，近期推出三色豆奶茶，網路上成為熱議話題。業者指出，「這杯不是每個人都可以」，而品項一杯售價20元，截至12日下午超過20人喝過，「你可以不喝，但你一定要請你的朋友喝！」

業者標榜「三色豆奶茶不僅僅是外星黑暗怪奇料理，還是一杯代表勇氣與冒險的象徵，喝了它，人生雖然不會有什麽改變，但絕對會改變你在你朋友心目中的地位。」

影片顯示，將玉米粒、紅蘿蔔丁和青豆仁裝入杯中，再倒進奶茶攪拌，就能輕鬆完成製作。網友留言「是不是想要我被罵」、「雖然我是可以吃三色豆的稀有人，但是這樣加..我也覺得不行...完全不搭啊！」「…這是什麼邪惡的東西」。

