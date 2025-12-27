一定要讓韓國瑜當選！ 日媒揭露中共介選音檔

日本《讀賣新聞》揭露，中共解放軍與北京「沃民高新科技」公司疑似聯手，在韓國瑜競選期間建置「輿情分析系統」，企圖干預台灣選舉。相關內容如今更首次出現「人聲」錄音證據。國安人士初步分析指出，該音檔未經變造，進一步證實中共透過認知戰介入台灣選舉。

中干預台大選 砸千萬人民幣建「輿情分析系統」

曝光的錄音檔顯示，2名帶有濃厚中國口音男子談到了韓國瑜的選情 ，其中一人直言「人家說韓國瑜當不了，我說韓國瑜當得了」、「必須要我們介入這種事情」。

還有一段音檔是兩人仔細討論到網路服務內容，其中一名男子聲稱，自家公司研發的產品能透過大數據輿情監控，間接影響台灣選情，就連報帳、拆帳等細節都被詳細討論。

日本體揭露相關內容表示，交談的兩人疑似是北京「沃民高新科技」負責人齊中祥以及共解放軍負責網軍業務的「丁姓處長」，雙方共同聯手砸下千萬人民幣建造「輿情分析系統」，試圖在韓國瑜競選時期干預我國大選。

在該公司的官網上頭也能發現搭建輿情大數據系統以及精準廣告投放等服務，代表中共當局不需派員落地即可預測、或是干預台灣選情。國防安全研究院國防戰略資源研究所長蘇紫雲指出，沃民高科公司被中國媒體稱為輿情調查獨角獸，來進行所謂的網路維穩。

中共介選「人聲」證據曝 國安人士：音檔未經變造

自從這段音檔在網路上開始流傳之後，國安人士持續緊盯，經過初步分析是沒有經過變造，這也是中共利用認知戰干預選舉首次有「人聲」證據曝光。

台北／桑輔成、許修銘 責任編輯／網路中心

