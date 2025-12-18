一定要追！夢幻耶誕公車在東海校園 民眾搶搭車拍

台中市 / 綜合報導

台中出現一輛夢幻的耶誕公車，車內滿滿的耶誕布置元素，除了聖誕樹還有垂掛在天花板的耶誕老人，讓人一上車就彷彿進到耶誕世界中。這輛公車就位在台中東海大學內，是學校的接駁公車，負責布置的人是駕駛任先生，他說去年布置大獲好評，今年決定再加碼布置得更有耶誕氛圍感，網路上已經有不少民眾PO出夜拍的照片，滿滿的「好像在國外」的氛圍，讓人直呼一定要去追。

走進公車內滿滿的耶誕樹掛花圈，搭配華麗的燈光還有這顆聖誕樹，好像進到了夢幻空間，充滿著滿滿的耶帶氛圍，乘客一上車座位還來不及找，趕緊先用手機拍下慢慢畫面，記者虞子煜說：「充滿耶誕氛圍的校園公車，就出現在台中東海大學，只要你是東海大學的學生，有這張公車卡就能搭乘，進到公車內可以看到，整個布置充滿著滿滿的耶誕氛圍。」

搭車學生說：「很特別，跟平常的裝飾差很多，很用心再慶祝聖誕節，下課完看到後心情會變得好，更有聖誕節的感覺。」

這輛耶誕公車平日一到五都會在校園內來回接駁學生移動，民眾進到校內觀光也可以搭乘一趟是20元，整輛公車內布滿各式各樣的聖誕巧思，在座位前的這棵聖誕樹也有特別設計固定，路途中搖晃煞車也不會整顆倒下。

公車駕駛任先生說：「這個棉花的下面塞了很多網子，拉繩。」布置耶誕公車的人就是他任先生在學校開公車已經7、8年，耶誕節快到了，去年已經有過布置經驗大受好評，今年獲得校方跟學生支持決定把車子裝飾的更美，更有耶誕節的氣氛。

公車駕駛任先生說：「那一天跟我朋友一個學生，我們花了10個小時，從下午2點到晚上12點還沒弄好，其實到昨天的晚上都還在改版。」任先生今年把預算拉更高，不只有樹掛彩圈等裝飾，就連燈光也升級，滿滿的耶誕氛圍感，學生跟民眾一上車就知道耶誕節快要來了。

