一定規模餐飲業限用洗選蛋7/1上路 全台估納管1.3萬連鎖門市

農業部1月14日預告「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」修正草案，擬擴大國產洗選鮮蛋溯源制度適用對象至連鎖規模達30家以上之餐飲業、15家以上的烘焙業，以及50家以上之早餐店業者，或是企業登記資本額達1000萬元上業者。被納入溯源制度的業者，均須使用洗選蛋並落實逐顆噴印標示、生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供日後查核。

根據農業部規劃，新制預計自7月1日起正式實施，初估全台約有330家公司、逾1萬3000間連鎖門市納入管理。新制上路後，業者如未依規定詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，可依《農產品生產及驗證管理法》第31條規定，處新臺幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

農業部表示，自2022年1月1日推動「雞蛋噴印溯源政策」，當時規範對象為校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路，本次進一步擴大納管連鎖餐飲與大型企業，盼能使大量進入消費市場的雞蛋來源資訊更加清楚，可供查詢、追溯。

農業部並指出，目前國內洗選蛋與未洗選蛋價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程改善，成本可望進一步下降。未來農業部將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施，補助蛋農及洗選業者逐步建構完善冷鏈體系。