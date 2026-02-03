定調在野推動「二次西進」 賴清德批藍不審預算只顧國共交流：對台灣是危險的

賴清德批國民黨，面對中國威脅，不審總預算和國防特別條例，只進行國共交流，對台灣來講是危險的。（鏡報鄒保祥）

總統府今（3日）舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，總統賴清德親自說明台美未來合作方向，同時間國民黨副主席蕭旭岑正率團到北京參加國共智庫論壇。賴清德受訪時，雖否認今天記者會是針對國共交流，卻定調在野黨正推動「二次西進」，要國人選邊站、辨識兩種路線何者有利台灣，同時批評國民黨拒審總預算及國防特別條例，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的。」

賴清德表示，民進黨政府不只重視台美關係及台灣與世界各國的關係，也重視兩岸關係，指出蔡英文上任時就曾表明承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服，也不會走回頭路，而他上任也提過希望兩岸經由交流對話，達到和平共榮的目標。

賴清德說他從擔任行政院長開始，就不斷強調兩岸共同的敵人，是天災地變傳染病，共同目標則是創造兩岸人民福祉，只要中國正視中華民國存在，也願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，在對等尊嚴下台灣很樂意與中國交流合作、創造和平共榮，稱蔡英文到他執政10年來的兩岸路線始終抱持善意。

賴清德說推動國政是他和行政團隊的責任，監督是國會責任，國會有義務審議總預算案，在野黨也有責任審國防特別條例，呼籲國民黨進行國共交流的同時，不能忘記其身為國會最大在野黨、跟民眾黨結合與主導的國會，有應盡的責任。

尤其面對中國威脅，不能夠不審總預算、不審國防特別條例，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的。」盼國民黨了解台灣要有厚實底氣與強大國防，才能進行對等的兩岸交流。

至於今天記者會是否有意跟國共論壇互別苗頭？賴清德否認，但表示今天剛好可以提供對比，讓國人清楚辨識，到底是民進黨政府推動攜手美國、友盟走進國際的經濟戰略對台有利？還是在野黨所推動的「二次西進」對台灣經濟發展較有利？國人可以做個比較。

最後賴清德再度請出「馬維拉」登板救援，說如果國人仔細了解，去比較去年經濟成長率、蔡英文執政8年的經濟成長率、馬英九8年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚。」

