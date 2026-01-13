定調決戰新潮流 柯志恩：高雄市長為「以小搏大」之爭 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨今（13）日公布高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表達恭喜之餘，隨即受訪即定調選戰將為「以小搏大」的逆轉之戰；柯志恩指出，未來不僅是與賴瑞隆的對決，更是與龐大「新潮流」體系的資源對抗，但她會以「人民」為最強靠山，預計於農曆年後重整節奏，自3月起端出實質政見，力拚在資源有限的局勢下為高雄打造有感的未來。

「結果完全在預料之中。」柯志恩指出，恭喜賴瑞隆勝出，隨著民進黨初選結束，未來將是她與賴的決戰，甚至可視為她與整個「新潮流」體系的對決。她說，面對對手陣營龐大的資源與地方組織，這將是一場「以小搏大」的逆轉勝之戰，即便資源不比對手，但她會以人民作為最強大靠山，透過踏實的行為與具體政策爭取市民認同。

另外，談及黨中央資源分配問題，柯志恩坦言，受限於黨產凍結，早已有靠候選人自立自強的心理準備，但就算在資源有限的狀況，自己仍會提出讓人民認同的政見與願景，無論是比人氣或比底氣，她有信心力拼到底，贏得最後勝利。

柯志恩表示，對手底定後，團隊節奏將於農曆年後重新調整，屆時選戰也將回歸兩強對決的清晰局面，高雄市容不再被綠營陣營的看板所佔據。她也預告將從3月份起，陸續提出一連串的實質政見。

柯志恩強調，市民需要的不是誰錢多、誰資源多，而是誰能提出最好的政見讓大家有感，盼選戰將回歸政策本質，自己已做好準備，要為高雄市民打造一個更有感的未來。

至於民進黨公布的初選結果，民進黨4名參選人與柯志恩有極大落差，柯志恩辦公室指出，柯志恩早已在民進黨初選前喊出，請支持者接到民調電話大聲說出「唯一支持柯志恩」，因民進黨初選結果並無公布樣本，且結果更與高雄現實政黨支持度情況不符，呼籲民進黨做民調時應更接地氣，才能貼近符合真實情況。

