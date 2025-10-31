定調盧秀燕豬瘟！台中綠黨團赴監院遞檢舉函

▲台中市議會民進黨團上午赴監察院遞交陳情書。（圖／記者嚴俊強攝，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市議會民進黨團今（31）日上午赴監察院遞交陳情書，盼監察院協助調查市府此次疫情中的行政疏失，並追究責任。民進黨團痛斥，此次疫情能定調成「盧秀燕豬瘟」，呼籲市長盧秀燕、農業局局長張敬昌、環保局長陳宏益應負起相關責任。

台中市議會民進黨團上午由台中市議會民進黨團總召王立任協同議員張家銨、林祈烽、林德宇、張玉嬿及黃守達，共同前往監察院遞交陳情書。黨團指出，地方政府防疫反應延宕，疫調反覆修改，監察院調查台中市政府各相關局處於此次事件中是否有怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實等情事，並釐清各級主管責任。

王立任表示，面對非洲豬瘟，市政府作為荒腔走板，從疫調來看，台中市完全沒能力，農業局也無法掌握第一時間的通報人，對外說法也反覆，從最初稱「特約獸醫誤判病因」，到改口為「王姓獸醫」，再到「賴姓獸醫到場訪視」，完全沒有辦法用專業判斷；他說，今天到監察院遞交陳情書，希望監察委員能好好調查，包含盧秀燕、張敬昌、陳宏益，在這段時間該負起什麼樣的責任，應給全民一個交代。

林祈烽表示，非洲豬瘟演變到現在，他正式將它定調為「盧秀燕豬瘟」，盧市府團隊不斷地發布假疫調，從獸醫人數，到最後死亡豬隻的數量，都還能校正回歸，這代表盧市府螺絲不只是鬆了，「沒有離譜只有更離譜，連豬隻的死亡數都沒有辦法正確掌握」；他認為，整場疫情，盧秀燕市府沒做過對的事、講過一句實話，從現在開始都沒人負責，「盧市長你應該下台負責，沒有辦法再躲了！」

黃守達也說，據憲法以及監察法，對於違法失職的公務人員，監察委員本於職責提出彈劾和糾舉，而這一次非洲豬瘟，台中市盧市府不管是預防通報，還是疫情調查、清潔消毒、廚餘處理，通通都是荒腔走板，非常的荒唐，因此民進黨團議員向監察委員提出告發。

張家銨則說，台中廚餘被掩埋、繼續溢流，代表市府根本沒做防疫，張敬昌、陳宏益相關行徑已是瀆職，必須下台。

