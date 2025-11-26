定調詐領助理費「共業」 民進黨廉政會：一審判決前不處分

民進黨廉政會26日晚間召開會議處理立委林宜瑾、陳歐珀詐領助理費案，廉政會主委邱駿彥會後表示，會中做出兩項重要決議，第一項為未來廉政會通知兩次，若當事人未到會說明就算走完程序，一審判決確定有罪即直接處分；第二項則是針對詐領助理費案件，因屬民代「共業」，將等待法院一審判決有罪後再做處分，因此林岱樺案也需等到一審判決出爐，廉政會才會進行處理。

民進黨廉政會主委邱駿彥。（資料照／中天新聞）

邱駿彥指出，原訂26日晚間要請捲入詐領助理費案的立委林宜瑾到會說明，但林宜瑾當天臨時以身體不適為由請假，因此廉政會做出前述兩項決議。他說明，會請涉案當事人到廉政會說明，是因為處分前必須遵守程序正義，但許多當事人會一拖再拖，因此決議最多通知兩次，若真的無法到場就用書面方式，若都不理睬，程序就終結，一審判決有罪立刻懲處。

廣告 廣告

民進黨立委林宜瑾。（圖／中天新聞）

針對詐領助理費案件的處理方式，邱駿彥表示，以往都是等一審判決有罪才處分，除非像鄭文燦副院長級、蘇震清這種涉及重大矚目的案件，才會儘快開會處理。他強調，詐領助理費是很多民代的共業，過去也沒有適當的法律規範，現在一個個爆開來，所以另一項決議就是在法院一審判決尚未出來前，不會進行處分。

民進黨前立委陳歐珀。（圖／中國時報，黃世麒攝）

當天會議處理的第二個案子為陳歐珀案，邱駿彥指出，日前交保的陳歐珀，這次涉及商港法、關說及詐領助理費等案件，廉政會決議請陳到案說明，下週將發函通知，預計請陳於二月到廉政會說明。

至於林宜瑾部分，邱駿彥表示，下週會再通知一次，要求林於12月例會到場，如果再不過來就不再通知，若一審宣判有罪，就直接處分。

延伸閱讀

控遭司法迫害林岱樺豁出去了！謝寒冰：她在指著賴清德的鼻子罵

林岱樺旗山造勢湧入2萬人！邱議瑩：祝福活動舉辦成功

踩進邱議瑩大本營！林岱樺：高雄每寸土地都是市民的本命區