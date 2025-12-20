定調「計畫的攻擊事件」 蔣萬安：張文不是大陸籍、昨是畏罪墜樓

總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

台北市昨發生重大隨機傷人案，隨嫌犯張文跳樓身亡，網路傳出張具大陸籍，更有綠營人士稱全案是第五縱隊攻擊。台北市長蔣萬安上午受訪澄清，張不是大陸籍，不實的訊息希望不要再持續的流傳。

此外，昨天蔣萬安稱張文維畏罪跳樓自殺，傳有誠品員工質疑。蔣今仍表示，目前掌握警察局回報就是畏罪墜樓。

被問到是否認為昨天算恐怖攻擊？蔣萬安坦言，警察局目前掌握的各項的資訊認為，這次是一個「計畫的攻擊事件」，後續相關案情與訊息，統一由警察局來針對案情向大家說明。

蔣萬表示，後續對北市包括跨年等大型活動，警察局已規劃，現場派特勤小組（霹靂小組）警力，也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場檢，場地檢查，以及裝設車阻，全面加強維安、升級警戒。

至於北捷是否有可能也會加放安檢門？將萬安說，後續再研議是否可行，捷運公司會做完整評估。有北市議員建議用細胞簡訊？蔣回應，這件事情中央、地方一定共同合作，一心全力來守護，確保民眾以及城市的安全。

