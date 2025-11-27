定調2026！李乾龍邀藍委餐敘 國民黨8縣市長人選預計12月中亮牌

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（27日）中午邀請國民黨立院黨團餐敘。據悉，李乾龍在會中向藍委報告昨日通過的提名辦法，同時也拍板定案，爭取連任的6位縣市長，以及高雄、屏東兩個艱困選區的提名人選，最快將於12月中旬公布。

李乾龍今與國民黨團立委在喜來登飯店B1的辰園餐敘。針對餐敘內容，黨團總召傅崐萁會後受訪表示，今日餐敘進行得非常圓滿，面對2026年選戰，黨團必須團結一致，迎接明年九合一選舉的全新挑戰，並攜手回應全國人民的積極期待。

據了解，李乾龍今日邀藍委餐敘，主要是提到黨中央仍有6,000萬元的財務缺口，並拜託黨團支持昨日通過的「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」。此外，談話中也提及，2026爭取連任的6位縣市長分別是：基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘，以及苗栗縣長鍾東錦；另有2個艱困選區則由高雄市長擬提名柯志恩，屏東縣長則擬提名蘇清泉，預計在12月中旬公布提名名單。

