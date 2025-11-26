



總統賴清德宣今天警告，中國以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。他震撼宣布，明年度國防預算超過GDP 3%，2030年前達到GDP 5%。還提出台灣史上最大1.25兆軍備計畫，打造「台灣之盾」，誓言攔截解放軍全方位威脅。強調和平必須靠實力，投資國防就是投資安全、投資和平。

國民黨立委徐巧芯在賴清德臉書留言痛罵，「今天怎麼沒有呼籲付款但貨未到的武器要儘速來台灣？ F16-V買這麼久了，要不要先來一架？ 海鯤號都要開始罰錢了，海測都沒有完成更不用說交艦，要不要先做好？ 軍人待遇條例都通過了，為了讓離退人數減少、加入軍旅者提升，要不要先依法行政？」

廣告 廣告

「實力帶來和平」賴清德表示，唯有提高中國升溫情勢必須負擔的代價，同時降低情勢緩和的門檻，兩岸穩定才會更有保障。衝突的風險成本必須永遠大於追求和平的代價，而這項原則體現在我推動的國防改革步伐，以及我維護兩岸現狀的堅定決心上。

賴清德示警，在中國所有併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。有人錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。但歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。

更多新聞推薦

● 定調2027武統台灣？賴清德拋1.25兆軍購案「準備好讓北京付出更大代價」 徐巧芯：F16-V要不要先來一架？