定速巡航故障、煞車也失靈？陸轎車高速狂飆 交警驚險「護送」

大陸甘肅省的高速公路交警，日前接獲駕駛通報，表示行駛中的車子定速巡航故障、剎車也失靈，正在以時速115公里狂飆；大陸公安獲報後，聯合好幾個部門，組成編隊「護送」，最後是轎車燃油耗盡停下，交警化險為夷。

大陸甘肅省交警接獲有轎車定速巡航故障，一路高速狂飆。（圖／CCTV+）

大陸甘肅省一輛轎車因定速巡航故障導致煞車失靈，以每小時115公里的高速狂飆約490公里後，終於在燃油耗盡時停下。事件發生於17日晚間，一對年約20至30歲的男女向公安通報求救，隨即引發多部警車組成護航編隊，為失控車輛開闢安全通道，最終在蘭海高速武罐段隧道內成功化險為夷。此事件再次引發對定速巡航系統安全性的關注，專家對事故原因提出質疑。

廣告 廣告

事發當晚，大陸甘肅省高速公路交警接獲一輛轎車失控的緊急報案。現場畫面顯示，多輛警車連環鳴笛示警，前方交警開道，後方有警車壓陣，形成完整的護送陣容，目的是避免失控車輛波及其他用路人。隴南市公安局交管支隊高速公路一大隊二級警長席輝表示，他們在19點25分於G75蘭海高速嶺峰隧道接到被救援車輛，透過多方緊密配合組成護航編隊，為失控車輛開闢安全通道。

經過長時間的高速行駛，這輛轎車最終停在蘭海高速武罐段的隧道內。駕駛停車後明顯嚇得發抖，在稍作休息並確認無人受傷後，搭車離開現場。席輝提醒，如果遇到定速巡航和剎車失靈的情況，駕駛應保持冷靜，緊握方向盤，打開雙閃警示後方車輛，同時第一時間向警方求助。

然而，專業人士對事故原因表示質疑。專家指出，傳統剎車系統與定速巡航本質上是兩套獨立運作的系統，即使定速巡航發生故障，機械剎車系統仍應能正常運作。目前大陸公安尚未公布涉事車輛的品牌與型號，但此事件已使定速巡航系統的安全隱患再次成為公眾關注的焦點。

更多 TVBS 報導

碰！ 自小客猛撞「紅斑馬」 警車警示燈被撞歪

台南女被騙6百萬！驚醒聯合警逮人 車手竟「開車衝撞」

擦撞後直接騎走？ 阿伯拒配合 遭警連人扛走

上海地鐵「蹲坐」成風氣 專家籲：隱藏絆倒風險

