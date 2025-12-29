定錨永和水岸新指標「M PLUS景觀藝邸」 捷運、公園、景觀、機能全滿配

（記者張芸瑄／綜合報導）在雙北高度發展的住宅市場中，能同時擁有河岸綠意視野、捷運機能、公園鄰近與市區核心地段的純住宅產品，已屬難得。由晏京國際與煌都開發攜手打造的「M PLUS景觀藝邸」，坐落永和環河東路第一排，面向無遮蔽河岸視野，眺望台北101與水岸天際線，搭配鄰近公園與竹林路成熟生活圈，成為區域壓軸級水岸代表作。

圖／「M PLUS景觀藝邸」建築模型。水岸首排珍席，規劃樓高25層，主力坪數為26至46坪、2房、3+1房、4房，鎖定首購到換屋族群需求。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）

廣告 廣告

「M PLUS景觀藝邸」基地面積約584.79坪，樓高25層、地下5層，規劃137戶純住宅，單層僅6戶、配置3部電梯，主力坪數為26至46坪、2~4房，鎖定首購到換屋族群需求，並以石材搭配磁磚構築沈穩外觀。臨26米環河大道，步行約8分鐘可達捷運頂溪站，三橋齊發連結中正、永福、福和橋，車程約3至6分鐘，交通網絡四通八達。

圖／「M PLUS景觀藝邸」位置示意圖。坐落永和環河東路首排，三面臨路純住宅規劃，靜謐環境結合成熟生活機能，擁市心難得宜居條件。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）

除了交通利多，「M PLUS景觀藝邸」也坐擁永和生活圈核心機能。家樂福、全聯、生鮮市場與耕莘醫院等資源齊備，無論日常採買或就醫照護皆十分便利。加上三面臨路、無店面設計，純住宅環境安靜單純，尤對有長者或重視生活品質的家庭更具吸引力。建築內外皆展現高端質感，首層挑高七米迎賓大廳、設有景觀露台與黑膠唱片休憩區、藝廊閱覽空間與頂樓空中花園，公設規劃展現藝文品味與都會格調。

在室內格局方面，26坪為2房2衛雙套房配置，擁高坪效、方正無虛坪配置，主臥可規劃雙排衣櫃，是輕豪宅入門首選。而44坪則規劃3+1房，具備二進式玄關、飯店級主臥與＋1彈性空間，全室採光佳、無暗房，並配備KOHLER、Hansgrohe等國際精品建材，打造質感居家。

圖／「M PLUS景觀藝邸」廚房設計示意。預留電器櫃空間，搭配伸縮龍頭、上掀吊櫃與冷熱雙溫淨水系統，精緻詮釋現代廚房美學。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）



廚房設計同樣講究，標配白色霧面面板與黑色鐵件、預留多項電器空間，並搭配伸縮龍頭、上掀吊櫃與冷熱水淨水系統，展現現代廚房美學。社區並提供建案一年代管服務，強化居住初期的安全與管理品質。

「M PLUS景觀藝邸」集水岸稀景、交通便捷、公園綠意與高端建築於一身，成為永和區難得一見的景觀新地標。放眼雙北，能夠在河岸第一排享受無遮蔽視野，又鄰近市區捷運與生活機能的純住宅建案，已成為難以複製的城市逸品；「M PLUS景觀藝邸」歷經歲月淬鍊而成，無論自住或資產配置，皆是值得關注的價值選擇。

更多引新聞報導

中國明年起嚴抓不雅資訊！私訊聊色、傳好康片都要坐牢

「地表最強岳母」萁媽變美少女 被讚卡哇伊心花怒放想嫁了

