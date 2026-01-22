定額給付型旅行不便險 4月起每人限買2張

（中央社記者蘇思云台北22日電）金管會表示，產險公會規劃建置旅行不便險通報平台，針對定額型給付海外旅行不便險，每人限買2張，同1家公司僅限投保1張，預計4月1日起實施；另外，業界也訂出保額上限，包括單程班機延誤險上限新台幣6000元，行李延誤上限6000元，行李損失上限6000元等。

民眾出國旅遊時可向產險公司投保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等突發狀況相關風險。旅行不便險又可以分成「定額給付型」與「實支實付型」，前者為銷售大宗，只要條件成立就會賠付固定金額，後者依投保保額上限，憑相關證明報銷費用。

廣告 廣告

金管會保險局副局長蔡火炎表示，產險公會考量應有控管機制，規劃4月1日建置完成「旅行不便險通報平台」，針對定額給付型旅行不便險每人限買2張，1家公司1張，實支實付型沒有限制購買張數。透過通報平台機制，業者核保時可了解客戶購買狀況，機場櫃檯銷售自然也會納入通報範圍。

保險局官員解釋，定額給付型商品須符合損害填補精神，隨著旅行不便險銷售數量增加，業界自發性認為要有相應規範，因此在商品上做檢討。

蔡火炎指出，保額上也有規範，包括單程班機延誤險上限6000元，累進最高給付1萬2000元（例如延誤4小時賠6000元，部分公司可能延誤8小時再賠6000元），行李延誤限制最高6000元，行李損失最高6000元，以及文件損失最高3000元。

蔡火炎說明，相關規範並非由金管會限制，而是公會考量應有控管機制而定。

外界質疑，班機延誤並非保戶可控狀況，為何需要限制張數與保額，蔡火炎指出，這類狀況確實非保戶可控制，外在條件達成時就會啟動理賠，因此並沒有所謂損失率大幅增加狀況，而是考量定額給付上，公司核保也要考慮事故發生的實際狀況，保戶購買額度是否可能跟損失不相當等。

根據金管會統計，旅行綜合保險與旅行不便險2023年投保件數307萬件、保費收入12.2億元，2024年479萬件、保費21.2億元，2025年前11月，544萬件、保費28億元，呈現逐年成長。（編輯：潘羿菁）1150122