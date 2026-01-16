定食8新菜單！聯名「味全龍」3款套餐只要260元起，經典賽期間辦限定活動，可抽限量球員簽名球！

2026世界棒球經典賽將於3月5日至3月17日舉行，看好棒球商機，爭鮮集團旗下品牌「定食8」和台灣職業棒球隊「味全龍」合作，於1月15日~4月15日推出期間限定聯名餐點。 在餐點設計上，定食8端出3款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品，包括《遍地開花牛鴨雙拼》、《開蕊熔岩玉子豬排》，以及《龍光乍現蟹醬銷魂麵》，每份只要260元至280元。

定食8更於西門店特別規劃聯名主題店，邀請球迷在用餐時，感受宛如置身球場的應援魅力。

品牌成立20年 品項多元、價格親民

定食8成立於2006年，品牌已經20年，目前除花蓮、台東、雲林沒有門市外，各城市都吃得到，全台有29家店。

定食8品項相當多元，有鯖魚、牛排、豬排雞排，價格也很親切，從220元~260元。定食8表示，品牌鎖定親子、商務、上班族群，主打個人份量，也有兒童餐。

通常3口之家來吃飯，1000元有找，在通膨高漲的年代，相當受到民眾喜愛。

針對這次合作，定食8預期吸引棒球迷來吃美食，熟客來吃新餐點。期許來客數成長5~10%，客單價也成長2%。

圖二：定食8攜手台灣職業棒球隊「味全龍」於西門店特別規劃聯名主題店，球迷在用餐時，也能感受宛如置身球場的應援魅力。

3款聯名商品 滿足客戶的胃

定食8的3款聯名餐點特色如下：

1, 《遍地開花牛鴨雙拼》，燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹，濃郁桃木香氣與燒肉油香相互呼應，一次滿足雙重風味。

2. 《開蕊熔岩玉子豬排》以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬，堆疊出滿滿幸福感。

3. 《龍光乍現蟹醬銷魂麵》，以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，將海味精華完整濃縮，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃，呈現層層奢華口感。

同步推出《酥炸章魚排》、《MVP錦龍餃》與甜點《莓好生乳銅鑼燒》等全新餐點，從前菜到甜點一次到位。

圖三：定食8端出三款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品。

推期間限定活動 可抽限量球員簽名球

為回饋球迷支持，定食8同步推出多項期間限定活動：

自1月15日至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」，讓球迷在享受美食之餘，也能收藏紀念。

1月15日至1月31日推出兩款超值組合價，凡點餐《龍光乍現蟹醬銷魂麵》或《遍地開花牛鴨雙拼》搭配指定配餐與飲品，就能以更划算的價格。





